Hokejisti SR do Švédska s dvojicou mladíkov v bránke. Chcú uspieť

Tréner Craig Ramsay so svojím realizačným tímom nominoval na dvojzápas dokopy 22 hráčov, z ktorých si až deviati odkrútia premiéru v A-tíme reprezentácie.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia otvorí záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta tento týždeň vo Švédsku v rámci Euro Hockey Challenge. Tréner Craig Ramsay so svojím realizačným tímom nominoval na dvojzápas dokopy 22 hráčov, z ktorých si až deviati odkrútia premiéru v A-tíme reprezentácie.

Slováci zohrajú duely s "Tre kronor" vo štvrtok a v piatok 5. a 6. apríla o 18.00 h v Norrköpingu, respektíve v Oskarshamne. Neoficiálna príprava na MS odštartovala už pred týždňom, keď sa v Bratislave zišlo osem hráčov.

Hlavný tréner musel tesne pred zrazom pristúpiť k trom zmenám v pôvodnej nominácii. Brankár Ján Laco si vypýtal voľno, aby sa mohol pripravovať sám v Liptovskom Mikuláši a na jeho miesto prišiel Denis Godla. Slováci tak odišli do Švédska s dvojicou mladíkov medzi tromi žrďami dvadsaťtriročným Godlom a o štyri roky mladším Dávidom Hrenákom. "Vyzerá to tak, že o zápasy sa podelíme, jeden budem chytať ja a druhý Denis," povedal Hrenák. Útočníka Libora Hudáčka, ktorý má problém s ramenom, nahradil debutant Andreas Štrauch z Popradu, obranca Michal Čajkovský požiadal o voľno, keďže má pred podpisom zmluvy a nahradil ho Juraj Valach.

Káder je výrazne omladený, až deviati hráči absolvujú debut v A-tíme reprezentácie - Hrenák, Martin Bodák, Martin Fehérváry, Filip Krivošík, Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun, Dávid Šoltés a Štrauch. "Chceme dať týmto mladým hráčom šancu, aby sme mali možnosť vidieť, ako sú schopní hrať v národnom drese na najvyššej úrovni. Možno ešte nebudú pripravení hrať na majstrovstvách sveta, ale my máme možnosť vidieť ich a túto šancu sme využili. Budeme sledovať, ako sa správajú na ľade i mimo neho. Mohol by to pre nich byť ďalší krok v kariére," povedal Ramsay.

Nová tvár sa predstaví aj na lavičke. Asistentom trénera Ramsayho bude v dvojzápase proti "trom korunkám" bývalý reprezentant a asistent trénera v bratislavskom Slovane Róbert Petrovický.

Slováci sa naposledy stretli so Švédmi vlani na svetovom šampionáte v Kolíne nad Rýnom a podľahli im 2:4. Predtým ich zdolali v apríli 2015 v rámci Euro Hockey Challenge na domácej pôde v Bratislave 3:1. Celkovo majú so severanmi negatívnu bilanciu, z 34 duelov vyhrali desať, tri remizovali a 21 prehrali so skóre 77:106. Teraz by chceli tieto štatistiky trochu upraviť. "V týchto dueloch chceme zvíťaziť a urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo. V dnešnej dobe je každý súper ťažký, o Švédoch to platí ešte viac. Uvidíme, s čím na nás pôjdu a zároveň, ako budeme na zápasy pripravení my. Musíme sa vyrovnať najmä s tým, že budú veľa korčuľovať," povedal jeden z najskúsenejších v kádri Michel Miklík.

"Viem, že aj oni tam majú zopár mladých chalanov. Myslím si, že by to mali byť dobré zápasy, oni budú samozrejme dobre korčuľovať, tlačiť sa do bránky. My sa posnažíme odohrať čo najlepšie zápasy a verím, že príde aj nejaké to víťazstvo. Musíme byť disciplinovaní, nerobiť zbytočné chyby v obrane a nepúšťať ich do prečíslení," doplnil mladík Hrenák.