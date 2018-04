Down syndróm klub v Snine oslavuje 15. výročie

TASR

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR - Alexandra Moštková

Snina 4. apríla (TASR) – Down syndróm klub Snina oslavuje 15 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sprístupnia v miestnom kaštieli výstavu fotografií Marty Földešovej Sme ako vy/Väzby.

"Mne sa pracovalo veľmi dobre, pretože ja som sa stretla len s obrovskou dávkou lásky," uviedla pre TASR na margo tvorby snímok ich autorka, pre ktorú je z fotografického hľadiska pri práci s ľuďmi najdôležitejšia spontánnosť. "A toto bolo to, čo ja som veľmi jednoducho zachytila," doplnila. Cieľom výstavy má byť podľa nej to, aby boli ľudia s Downovým syndrómom prijatí do spoločnosti.

Ide o atypické fotografie, v ktorých sa ich portréty prelínajú s portrétmi ich rodinných príslušníkov. Dôvodom výberu takejto formy fotografie bola podľa Földešovej jej osobná skúsenosť s rodinami. "Strávila som s nimi nejaký čas a čo som cez nich vnímala, boli práve vzťahy, putá, ako spolu fungujú. A to je niečo, čo mňa naozaj oslovilo," vysvetlila s tým, že portréty boli fotené jednotlivo, dodatočne ich upravovala prelínaním jednotlivých vrstiev.

Výstava, ktorej vernisáž je naplánovaná na stredu o 15.00 h, potrvá v sninskom kaštieli do 31. apríla. Súčasťou programu je aj vystúpenie detí s Downovým syndrómom, ktoré si pre návštevníkov pripravili divadielko, budú tiež recitovať, spievať a tancovať.

"Cieľom nášho združenia je ochrana záujmov a potrieb ľudí s Downovým syndrómom, tiež poskytnutie poradenstva aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, výchovy či vzdelávania. Pomáhame riešiť vzniknuté problémy, podporujeme aj rozvoj rôznych foriem integrácie týchto ľudí a tiež ich začleňovania do normálneho života," uviedol pre TASR predseda a zakladateľ Down syndróm klubu Snina Štefan Hodničák.

Medzi ďalšie ich aktivity patrí aj organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí či publikačná činnosť. "Vyhľadávame tiež ochotných ľudí, ktorí by mohli pôsobiť ako osobní asistenti na školách pre deti s Downovým syndrómom," uviedol s tým, že toto na Slovensku dosť absentuje. V súčasnosti má klub 37 členov, z toho ľudí s Downovým syndrómom je 12. Polovica z nich pochádza zo Sniny, ostatní sú cezpoľní.