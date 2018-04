TASR

Nitrania sa nezbavili nočnej mory, Bystrica ich v semifinále rozdrvila

Hokejisti z Nitry akoby sa ocitli medzi mlynskými kameňmi. Rýchlu sériu čakal málokto, už aj preto, že na seba narazil prvý so štvrtým a víťaz základnej časti HK Nitra sa niesol na víťaznej vlne.

Na snímke zľava Ján Brejčák (Banská Bystrica) a Judd Blackwater (Nitra) v pästnej výmene v štvrtom zápase semifinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 3. apríla 2018 v Banskej Bystrici. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Obhajca titulu HC'05 iClinic Banská Bystrica v semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18 svojho súpera rozdrvil. Hokejisti z Nitry akoby sa ocitli medzi mlynskými kameňmi. Rýchlu sériu čakal málokto, už aj preto, že na seba narazil prvý so štvrtým a víťaz základnej časti HK Nitra sa niesol na víťaznej vlne. Ešte menej sa však čakal len štvorzápasový expresný priebeh. Nitrania sa nezbavili nočnej mory, s Banskou Bystricou sa v sezóne stretli desaťkrát, z toho deväť zápasov prehrali a takáto bilancia už nie je o náhode, ale o jasnej nadvláde 'baranov' spod Urpína.

Tréner Vladimír Országh základnú časť považoval za prípravu na play off. Často tento fakt pripomínal, keď výsledok balancoval na tenkej čiare. Proti Nitre sa naplno prejavila tvrdohlavosť 'baranov'. Hrali to, čo sa v základnej časti pod imperatívom play off naučili, nátlakovým štýlom trpezlivo nútili súpera k chybám, a ak sa do neho zahryzli, už ho nepustili.

Z nitrianskeho tábora sa ozvala na adresu Banskobystričanov veľká chvála. Skúsený obranca Branislav Mezei im doslova závidel, ako účinne hrali. "Ukázali výborný hokej, zodpovedný, nepoľavili ani na minútu, navyše im vynikajúco chytal brankár. Nikdy neopustili svoj štýl, ktorý je ako šitý na play off, v podstate to bolo úžasné sledovať. Nám len ukázali, ako treba vo vyraďovacej časti hrať."

Nitrianska šatňa zmĺkla po zápase pod ťarchou obrovského sklamania. Mnohí, tak ako povedal Mezei, si v tom momente uvedomili, že sa zbytočne naháňali za prvým miestom v základnej časti, čo sa im možno vypomstilo. "Podľa mňa by sme na všetkých iných súperov mali, len nie na Banskú Bystricu," povzdychol si.

Tréner Vladimír Országh bol na svojich hráčov oprávnene hrdý a zamýšľal sa aj nad celosezónnou štatistikou vyhraných zápasov deviatich z desiatich. "Závisí vždy od súpera, nám napríklad nesedel Poprad, viackrát sme s ním prehrali. Proti Nitre to však bolo možno o dôslednosti v detailoch, disciplinovanosti, o presilovkách. Určite sa k nám priklonilo aj povestné šťastie."

Sila Banskej Bystrice narástla v pravom okamihu. "My už nemáme mužstvo založené len na vyslovenej deštrukcii, zrážaní hráčov," dodal Országh. "Veľmi dobre sa vyvážilo, poučili sme sa aj z minulosti. Vedeli sme sa nakopnúť, asi sme rôzne momenty, aj emočné, lepšie zvládali. Teraz máme pred sebou nejaké dni voľna, podľa osobných skúseností je to skôr nevýhoda. Tiež nie je úplne ideálne, keď neviete presne, kedy sa finále začne."

Nitriansky kouč Antonín Stavjaňa si myslí, že pohoreli aj na rýchlych zlepených góloch súpera. "Keď sa to podarí, aj psychika utrpí a zvládnuť ju je dosť náročné. Príčin, prečo sme takto jasne prehrali, môže byť milión, aj to, že sme nezvládli oba domáce zápasy. Štatistika taktiež neklame, keď poukazovala vo vzájomných zápasoch na našu neúspešnosť. My sme viac technicky založený tím, Banská Bystrica hrala veľmi dôrazne, formu mala ako hrom a každý, kto na ňu vo finále narazí, to bude mať veľmi ťažké. My sme zažili sezónu aj s problémami, ktoré bolo vidieť hlavne pred Vianocami. Potrebovali sme zostavu doplniť, možno sa nám to podarilo nie úplne ideálne, a to nás teraz trochu dobehlo."

V banskobystrickom tíme fungovali naplno viacerí strojcovia úspechu, jedným z nich bol aj brankár Jan Lukáš. "Ťažkú úlohu sme zvládli, dôležité boli dva úvodné zápasy v Nitre a séria sa preklopila na našu stranu. Mne sa chytalo fajn, ťažšie to bolo v Nitre, súper hral doma agresívnejšie, tu bol viac opatrný. Teraz nám poslúžia chvíle voľna, určite ich po náročných zápasoch privítame."

Marek Bartánus povedal za celú kabínu, že sa už veľmi tešia na finále. "Máme len jeden cieľ a za tým si tvrdo pôjdeme. V semifinále sa stretli kvalitné tímy, séria bola ťažká, my ako jeden kolektív držíme spolu, každý jeden krok zvládame s pokorou. Zatiaľ nám to vychádza a pevne verím, že tento tím zvládne podľa očakávania aj finále."