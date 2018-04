TASR

Bratislava ponúka sprejerom voľné plochy na maľbu legálnych grafitov

Cieľom samosprávy je skultúrniť a skvalitniť verejné priestory v meste.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. apríla (TASR) - Hlavné mesto ponúka sprejerom voľné plochy na maľbu legálnych grafitov. Vypisuje preto výzvu na voľné plochy na prenájom pre grafity maľby. Ide o pilotný projekt a záujemcovia prostredníctvom dotazníka môžu získať svoju plochu na maľbu bezplatne. Stačí, keď vyplnia dotazník, ktorý bude počas dvoch týždňov na webovej stránke mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Cieľom samosprávy je podľa bratislavského primátora Iva Nesrovnala skultúrniť a skvalitniť verejné priestory v meste. "Týka sa to hlavne mostových pilierov, ktoré sa mnohokrát stávajú terčom sprejerov. Grafitové maľby sú však aj umenie, a preto sme sa rozhodli dať umelcom priestor, aby sa mohli realizovať legálne a aj takýmto spôsobom skrášliť naše mesto," priblížil zámer.

Dotazník, zverejnený na webe mesta, môžu záujemcovia vypĺňať do 17. apríla. Na základe neho budú vybraní úspešní uchádzači, s ktorými magistrát uzavrie zmluvu o výpožičke na dané plochy po dobu jedného roka. Medzi vybranými plochami sú zväčša mostové piliere, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe samosprávy. Je tu napríklad Most na Rondeli D1-Prístavný most, vybrané mosty na Romanovej, Slovnaftskej, Popradskej ulici a Panónskej ceste či podchod na Rusovskej ceste.

Hlavné mesto poskytne vybraným uchádzačom objekty, ktoré môžu okrášliť podľa vlastného uváženia, avšak v súlade so zmluvnými podmienkami. "Medzi nimi je napríklad maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu," podotkla Onufer. Každý záujemca si môže vybrať len jednu plochu.