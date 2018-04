TASR

NA HORÁCH POZOR: Meteorológovia varujú pred silným nárazovým vetrom

Miestami môže dosiahnuť silu orkánu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. apríla (TASR) - Na horách opäť hrozí silný nárazový vietor. V polohách nad pásmom lesa môže miestami dosiahnuť rýchlosť 110 až 130 kilometrov za hodinu, výstraha platí do stredy do polnoci. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke.

Takýto silný vietor trápi hory už pár dní. Meteorológovia hovoria miestami o vetre so silou orkánu. Napríklad začiatkom apríla vietor dosiahol na Lomnickom štíte maximálnu priemernú rýchlosť 121 kilometrov za hodinu s maximálnym nárazom vetra 158 kilometrov za hodinu.

Najsilnejší náraz vetra však meteorológovia namerali na Skalnatom plese - až 205 kilometrov za hodinu.