Dnes o 08:37 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Oficiálne stanoviská Trnavy a Slovana V KAUZE TRUTZ

Prinášame vám stanoviská oboch futbalových klubov bez redakčných úprav.

Na archívnej snímke športový riaditeľ Richard Trutz. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. apríla (TASR) - Slovenské futbalové kluby Spartak Trnava a Slovan Bratislava oficiálnymi stanoviskami zareagovali na "kauzu Trutz", resp. na fotografiu zachytávajúca športového riaditeľa Slovana Bratislava Richarda Trutza pred šatňou rozhodcov na stretnutí nadstavbovej časti Fortuna ligy skupiny o titul medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava na štadióne DAC (1:0). Športová redakcia TASR uvádza obe stanoviská v plnom znení bez redakčných úprav:

Stanovisko Spartaka Trnava

(zdroj: tlačová správa klubu):

"V nedeľu večer sa na sociálnych sieťach objavila po zápase nadstavbovej časti Fortuna ligy skupiny o titul medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava fotografia zachytávajúca športového riaditeľa Slovana Bratislava Richarda Trutza pred šatňou rozhodcov v Dunajskej Strede.

'Samozrejme sme uvedenú fotografiu zaregistrovali na sociálnych sieťach. Klub to bude riešiť oficiálnou sťažnosťou na príslušné orgány SFZ a ÚLK. Do ich vyjadrení nebudeme záležitosť mediálne komentovať,' reagoval krátko klub v pondelok večer pre médiá a na svojej oficiálnej FB stránke.

Samotný Richard Trutz v utorok v médiách priznal (pluska.sk), že v šatni rozhodcov po uvedenom zápase bol. FC Spartak Trnava preto konal a na riadiaci orgán Úniu Ligových klubov zaslal oficiálnu sťažnosť. Tú adresoval na vedomie aj prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi, generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Klimentovi, Komisii rozhodcov SFZ a Disciplinárnej komisii SFZ.

'Boli sme však očitými svedkami toho, že tento pán sa pohyboval v týchto priestoroch aj pred samotným zápasom a aj po ňom. Najlepšie by pohyb p. Trutza vedeli zdokumentovať zábery z bezpečnostnej kamery, ktorá je na štadióne v spomínaných priestoroch a na prípadné vyžiadanie by ich domáci klub mal dať k dispozícii,' píše Spartak v úvode sťažnosti.

Trnavčania sa pritom vôbec nesťažujú na výkon rozhodcov v tomto zápase, poukazujú len na skutočnosť, že Trutz nemal v technickej zóne a kabíne rozhodcov čo hľadať. Fanúšik môže teda jasne vidieť, že nejde o žiadnu konšpiráciu Spartaka, keďže sa klub sťažuje len na hrubé porušenie noriem a futbalových predpisov. Pritom je zarážajúce, že Slovan reagoval na sťažnosť Spartaka bez toho, aby vôbec videl, čo sa v nej píše...

'V žiadnom prípade netvrdíme, že p. Trutz a jeho návšteva v šatni rozhodcov mala vplyv na výkon rozhodcov v tomto zápase. Naopak sme názoru, že všetci rozhodcovia zvládli svoju úlohu bez výrazných pripomienok z našej strany. Naša výhrada smeruje však k tomu, že osoba, zvlášť ak ide o funkcionára klubu priameho konkurenta v ligovej tabuľke, sa môže opakovane voľne pohybovať v priestoroch štadióna, do ktorých nemôže mať v žiadnom prípade povolený vstup,' píše klub ďalej v sťažnosti.

Z tohto dôvodu sa klub rozhodol podať sťažnosť a to na klub Dunajskej Stredy a ďalšie osoby. 'Podávame preto týmto oficiálnu sťažnosť na domáci klub FC DAC 1904 Dunajská Streda, ako organizátora zápasu a jeho usporiadateľskú službu, že umožnila opakovane vpustenie a pohyb neoprávnenej osoby do priestorov pre hráčov mužstiev a delegované osoby a vstup do šatne rozhodcov. Rovnako podávame oficiálnu sťažnosť na športového riaditeľa ŠK Slovan Bratislava p. Richarda Trutza za viacnásobné porušenie futbalových noriem a predpisov tým, že ako funkcionár klubu ŠK Slovan Bratislava sa pohyboval vedome a neoprávnene v priestoroch štadióna FC DAC 1904 Dunajská Streda pri zápase, v ktorom nebol jeho klub priamym účastníkom a vstúpil do šatne rozhodcov tohto zápasu aj napriek tomu, že si musel byť vedomý, že to futbalové normy nepripúšťajú. Zároveň podávame oficiálnu sťažnosť na náhradného rozhodcu spomínaného zápasu ako aj na oboch delegátov SFZ (DS a DPR), ak túto uvedenú skutočnosť neuviedli vo svojich správach a záznamoch zo stretnutia,' uvádzajú andeli v sťažnosti.

Strana Slovana odkázala Trnavčanom, že ich pohľad na vec vníma ako nevydarený prvoaprílový žart. Spartak je ale presvedčený, že konanie vrcholového predstaviteľa manažmentu belasých berú slovanisti na ľahkú váhu. Samotný Richard Trutz sa obhajuje tým, že bol pozdraviť bývalých kolegov a zaželať im pekné sviatky. Reakcie slovanistov považuje Spartak za doslova smiešne a má na vec úplne opačný názor. Tvrdo takéto konanie odsudzuje a považuje ho za nemysliteľné a neakceptovateľné. Ak Richard Trutz tvrdí, že je to len mediálna hra Trnavy a hľadanie senzácie, tak je to z jeho strany zarážajúce. Prípad si všímajú aj popredné slovenské, dokonca aj zahraničné médiá. Citujeme isport.cz: 'Slovensko rieši škandál. Riaditeľa Slovana nachytali ako išiel za rozhodcami'. Určite ho budú aj ďalej sledovať. Podobne aj široká futbalová verejnosť.

'Upozorňujeme zároveň, že takéto konanie p. Trutza je nie len závažným porušením platných futbalových noriem a predpisov zo strany domáceho klubu a samotného funkcionára klubu ŠK Slovan Bratislava, ale medializáciou tohto konania je hrubo poškodené meno a dôveryhodnosť ligového futbalu ako takého. Je tiež zdrojom na vyvolávanie špekulácií a indícií o ovplyvňovaní činnosti rozhodcov v ligových zápasoch, ako aj o celkovej regulárnosti súťaže Fortuna ligy,' píše klub v sťažnosti.

Spartakovci žiadajú jasnú deklaráciu, že takéto niečo sa nebude v budúcnosti opakovať a chcú exemplárne tresty!

'Záverom preto žiadame o exemplárne potrestanie všetkých, ktorí sa v tomto prípade dopustili hrubého porušenia platných futbalových noriem a predpisov a zároveň sa tak jasne deklarovalo, že takéto a podobné prípady sa už nesmú v budúcnosti opakovať a nebudú sa v žiadnom prípade beztrestne tolerovať, tak ako tomu už v minulosti niekoľkokrát bolo,' píše FC Spartak v závere sťažnosti."

Stanovisko ŠK Slovan Bratislava

(zdroj www.skslovan.com):

"ŠK Slovan reaguje na sťažnosť FC Spartak Trnava týkajúcu sa medializovanej fotografie, ktorá bola zrealizovaná po nedeľňajšom zápase v Dunajskej Strede. Celú „kauzu“ vnímame ako umelo vyvolanú s cieľom poškodiť meno klubu a chceme dôrazne vyvrátiť šíriace sa konšpiračné teórie.

'Spolu s ďalšími funkcionármi Slovana Bratislava sme navštívili zápas Dunajská Streda – Spartak Trnava. Je normálne, že si pozrieme zápasy svojich súperov, zvlášť, keď s Trnavou hráme dvakrát v tomto týždni. Rovnako na naše ligové duely chodia tréneri či funkcionári iných klubov, napríklad v sobotu bol na Pasienkoch trnavský tréner Nestor El Maestro. Po zápase som sa stretol s funkcionármi DAC i Spartaka, prehodili sme pár slov a rozlúčili sme sa. Pri odchode už z vyprázdneného štadióna, približne polhodinu po konci zápasu, som bol pozdraviť svojich bývalých dlhoročných kolegov a ako mi slušnosť káže, zaželal som im pekné sviatky. Hneď na to som sa s nimi rozlúčil a odišiel som zo štadióna,' povedal športový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Richard Trutz.

'Nechápem, prečo zainteresovaný klub hľadá senzáciu tam, kde nič nie je. Celé to vnímam ako určitú mediálnu hru zo strany daného klubu s cieľom zneistiť nás pred blížiacimi sa vzájomnými zápasmi. Návšteva kabíny rozhodcov pred či počas zápasu je pre mňa ako bývalého arbitra nemysliteľná a nikdy by mi ani len neprišlo na um, že by som tam v tom čase išiel. Bol som tam polhodinu po zápase a ten, kto urobil túto fotografiu, to musí dobre vedieť. Rázne odmietam akékoľvek špekulácie o ovplyvňovaní arbitrov. Jednak je tá predstava pre mňa nemysliteľná a navyše, musel by som byť doslova kúzelník a použiť stroj času, aby som niečo ovplyvnil tridsať minút po záverečnom hvizde. Mrzí ma, že niekto chcel byť zaujímavý a vytvára konšpiračné teórie s úmyslom poškodiť mňa, ale čo ma ešte viac mrzí, tak aj meno klubu. Nemôžem ovplyvniť kroky zainteresovaného klubu, ja však mám svedomie čisté a nemám problém sa obhájiť pred kompetentnými orgánmi SFZ,' dodal Richard Trutz.

Na sťažnosť Trnavy zareagoval aj viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. 'Reakcia Trnavy ma včera prekvapila, bral som to ako nevydarený oneskorený prvoaprílový žart. V zápase bolo viacero sporných situácií, pričom podľa mojich informácií práve Dunajská Streda zvažuje podanie sťažnosti na výkon hlavného rozhodcu. Celé mi to príde smiešne a umelo vyvolané. Tiež som si osobne pozrel zápas v Dunajskej Strede a každý súdny človek uzná, že výkon rozhodcu absolútne nenasvedčuje týmto konšpiráciám. Mám dojem, že v Trnave je po prvej jarnej prehre cítiť veľký tlak na zisk titulu po 45 rokoch a preto hľadajú problémy všade naokolo, len nie u seba. Už k tomu nemám čo viac dodať, nás táto situácia nerozhodila a naďalej sa normálne pripravujeme na blížiace sa zápasy,' vyhlásil viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

V komentári na istom športovom portáli bol náš klub obvinený, že už „tri dni zaryto mlčíme.“ Trnava informovala o svojej sťažnosti v pondelok v neskorých večerných hodinách. Reakcia nášho klubu tak prichádza hneď na nasledujúci deň po tom, ako sme zaregistrovali trnavskú sťažnosť. Pre budúcnosť odporúčame dobre si pozrieť fakty a až potom bezhlavo obviňovať a hľadať senzácie tam, kde nie sú."