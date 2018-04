TASR

LIGA MAJSTROV: Real Madrid vyhral v Turíne, Bayern blízko semifinála

V repríze finále z minulej sezóny v Turíne prvýkrát gólovo udreli hostia po tom, ako už v 3. minúte do Iscovho centra vložil pohotovo nohu Ronaldo.

Hráči zo Sevilly Joaquin Correa (v pozadí vpravo) a Clement Lenglet (v pozadí vľavo) a Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov počas prvého zápasu štvrťfinále Ligy majstrov FC Sevilla - Bayern Mníchov 3. apríla 2018 v Seville. — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. apríla (TASR) - V úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov 2017/2018 zvíťazili futbalisti Realu Madrid na pôde Juventusu Turín presvedčivo 3:0. Dva góly obhajcu trofeje strelil Cristiano Ronaldo, skóre uzavrel Marcelo. V druhom utorkovom súboji Bayern Mníchov otočil skóre a na pôde FC Sevilla vyhral 2:1.

V repríze finále z minulej sezóny v Turíne prvýkrát gólovo udreli hostia po tom, ako už v 3. minúte do Iscovho centra vložil pohotovo nohu Ronaldo - 0:1. Portugalský útočník sa ako prvý hráč v histórii strelecky presadil už v desiatom zápase Ligy majstrov za sebou a "biely balet" vďaka nemu vstúpil do zápasu bravúrne. Dybala mal onedlho na kopačke vyrovnávajúci zásah, ale jeho pokus Ramos obetavo zblokoval na roh. Juventus pôsobil po inkasovanom góle aktívnejším dojmom, v 23. minúte sa Higuain pretlačil do koncovky cez Carvajala, ale Navas vytiahol reflexívny zákrok. Real hrozil z kontier, predovšetkým však bol prinútený brániť tesný náskok. V 36. minúte sa mohol postarať o jeho zvýšenie Kroos, ktorý delovkou opečiatkoval brvno. V závere prvého polčasu sa hráči Juventusu dožadovali jedenástky, ale Dybalov pád turecký rozhodca Cakir "odmenil" žltou kartou.

V 50. minúte Ronaldo po akcii Benzemu krížnou strelou iba o centimetre minul bránku domáceho tímu. Na opačnej strane Ramos famózne dirigoval obranu Realu, v 55. minúte však po faule na Dybalu dostal žltú kartu, ktorá pre kapitána rekordného 12-násobného víťaza európskeho pohára číslo jeden znamená stop v odvete. V 64. minúte nedorozumenie Chielliniho a Buffona nepotrestal striedajúci Vazquez, ale rýchla akcia pokračovala a na jej konci boli fenomenálne Ronaldove nožničky, ktoré si vyslúžili aplauz na otvorenej scéne - 0:2. Následný Dybalov zásah kopačkou do brucha Carvajala a červená karta pre argentínskeho útočníka zmarili nádej talianskeho šampióna pomýšľať na priaznivý výsledok pred odvetou. V 72. minúte Marcelo spečatil jasný triumf hostí, ktorí mohli ešte prikrášliť výsledok.

Sevilla pri svojej premiérovej účasti vo štvrťfinále LM začala proti papierovo favorizovanému Bayernu nebojácne. Územnú prevahu mali hostia, no tí z nej dokázali vyťažiť len sériu rohových kopov. V 20. minúte spálil tutovku Sarabia, ktorý zoči-voči Ulreichovi poslal loptu len vedľa pravej žrde. Domáci krídelník bol pri chuti, v 32. minúte sa po krížnom "pase" Escudera zbavil nedôrazného Bernata a tentoraz už prekonal brankára Bayernu - 1:0. V 36. minúte prišiel na ihrisko Rodriguez namiesto zraneného Vidala a okamžite dal o sebe vedieť. Po prihrávke Kolumbijčana si Riberyho strelu nešťastne tečoval do vlastnej siete Navas, snaha brankára Soriu o zabránenie vyrovnávajúcemu gólu bola márna - 1:1. V 49. minúte po akcii Ben Yeddera a Correu v poslednej chvíli zabránil gólu Martinez. Španielsky defenzívny štít dal o sebe vedieť v 66. minúte v šestnástke súpera, jeho "koníček" však zneškodnil Soria. O dve minúty sa už hostia radovali. Riberyho center z ľavej strany našiel hlavu Thiaga Alcantaru a zblokovaný pokus pomýlil domáceho brankára - 1:2. Sevilla v závere pritlačila, tvrdá rana N'Zonziho ani pokus Ramireza však nepriniesli vyrovnanie andalúzskemu tímu.

Odvety v Madride a Mníchove sú na programe v stredu 11. apríla.