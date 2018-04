TASR

Dnes o 19:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Posledná šanca: Kalavská chce s onkologickým ústavom ešte rokovať

Šéf bratislavského onkologického ústavu Jozef Valocký mal doniesť Kalavskej podpisy kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ.

Andrea Kalavská (SMER-SD), archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje s vedením Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave ešte rokovať. Do konca tohto týždňa chce spoločne aj so zástupcami lekárov z ústavu hľadať riešenie súčasnej situácie v NOÚ. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Šéf bratislavského onkologického ústavu Jozef Valocký (Smer-SD) mal do utorka doniesť Kalavskej podpisy kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ. Zdravotnícky personál sa v ústave totiž začal búriť, kritizoval odchod viacerých odborníkov z NOÚ i odklad operácií. Ak Valocký nezastabilizuje situáciu v ústave, môže vo funkcii aj skončiť, tlmočil minulý týždeň Kalavskú exminister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý Valockého do funkcie nominoval.

"Vzhľadom na voľno počas veľkonočných sviatkov a komplexnosť situácie, obe strany deklarovali ochotu a záujem ešte do konca týždňa spoločne za rokovacím stolom hľadať riešenie," odpovedala Eliášová na otázku, či plánuje ministerka odvolať Valockého pre možný nedostatok podpisov kľúčových ľudí.

Vedenie NOÚ minulý týždeň odmietlo, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i odkladu operácií. "Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory," povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne.

Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom, odídencov totiž NOÚ nahradil.