Reháková a Sopko st. získali ocenenia pre volejbalistov mesiaca

Pre oboch je to prvý triumf v ankete, tretíkrát sa stalo, že v oboch kategóriách triumfovali slovenskí volejbalisti.

Na snímke vľavo Miroslava Reháková. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. apríla (TASR) - Víťazmi ankety o najlepšieho hráča mesiaca marec vo volejbalovej extralige žien, resp. mužov sa stali Miroslava Reháková (Slávia EU Bratislava) a Martin Sopko st. (VK MIRAD PU Prešov). Pre oboch je to prvý triumf v ankete, tretíkrát sa stalo, že v oboch kategóriách triumfovali slovenskí volejbalisti.

Dvadsaťtriročná Reháková je druhá hráčka Slávie s prvenstvom v tejto ankete. Pred ňou získala ocenenie za mesiac január jej spoluhráčka a takisto univerzálka Karin Šunderlíková. Reháková mala veľkú zásluhu na postupe obhajcu titulu do finále extraligy. Vo štvrťfinále zdolala Slávia v dvoch zápasoch VTC Pezinok-Bilíkova a v semifinále vyradila v dramatickej päťzápasovej sérii tabuľkovo vyššie postavený tím Volley project UKF Nitra. Tím z haly Mladosť natiahol unikátnu sériu finálových účastí na 26, v histórii samostatnej slovenskej extraligy ešte v bojoch o zlato nikdy nechýbal. Reháková počas sezóny nedostávala veľa šancí, ale v play off jej dal tréner Michal Matušov dôveru a ona mu ju splatila. V piatich zápasoch semifinále nazbierala dokopy 89 bodov, vo štvrťfinále pridala 22.

Reháková si oblieka dres 17-násobného majstra tretiu sezónu. Bývalá kadetská a juniorská reprezentantka a účastníčka ME aj MS v mládežníckych kategóriách začala s volejbalom v materskom klube Strojár Malacky, v rokoch 2011 až 2015 pôsobila v Doprastave Bratislava a BVK Bratislava. V zbierke úspechov má 179 centimetrov vysoká volejbalistka štyri extraligové tituly, dva s Doprastavom a dva so Sláviou. V tejto sezóne nastúpila na 27 zápasov, v ktorých nazbierala 194 bodov, z toho 17 es a 19 blokov.

Finalistky na ocenenie Hráčka mesiaca marec boli Nikola Stümpelová (Volley project UKF Nitra), Ivana Radonjičová (STRABAG Volleyball Club) a Dominika Valachová (Slávia EU).

Skúsený tridsaťšesťročný Sopko sa v play off dostal do výbornej formy, a hoci MIRAD nepostúpil do finále, práve zásluhou Sopka sa Šarišania s obhajcom titulu z Nitry bili v semifinále až päť zápasov. Sopko odštartoval marec skvelým výkonom v druhom štvrťfinálovom zápase v Myjave, kde k obratu na 3:2 a postupu medzi štyri najlepšie tímy pomohol 30 bodmi. Potom exceloval v semifinále, v troch z piatich duelov s Nitrou dal kapitán Prešova viac ako 20 bodov. Celkovo si pripísal v piatich semifinálových dueloch 101 bodov. Sopko odohral v tejto sezóne 30 zápasov, v ktorých nazbieral 485 bodov, z toho 56 es a 51 blokov. Stal sa prvým hráčom Prešova s týmto ocenením.

Sopko si oblieka dres Prešova po dlhoročnom pôsobení v zahraničí štvrtú sezónu a v každej patril k najlepším hráčom súťaže. Muž s delovým podaním získal s Prešovom dva tituly, prvý v roku 2005 a druhý o 10 rokov neskôr. V zbierke úspechov má v drese Šarišanov aj tri víťazstvá v Slovenskom pohári (2005, 2016 a 2017). Po odchode z Prešova v roku 2005 pôsobil 182-násobný slovenský reprezentant v poľských kluboch Kedzierzyn Kožle, Gwardia Vroclav, Delecta Bydgoszcz, emirátskom Al Nasr Dubaj a tureckom Galatasaray Istanbul. V slovenskej reprezentácii vyhral dvakrát Európsku ligu (2008, 2011) a bol členom základnej zostavy na majstrovstvách Európy 2011 v Rakúsku a Česku, kde Slováci vybojovali 5. miesto.

Finalisti na ocenenie Hráč mesiaca marec boli Igor Rehák (VKP Bystrina SPU Nitra), Tijmen Laane (VK Prievidza) a Pablo Guzmán (VKP Bystrina SPU Nitra).

O víťazoch ocenení Hráč a Hráčka mesiaca rozhoduje špeciálna komisia, ktorá zohľadňuje najmä štatistiky a vplyv hráča na tím a výsledok, pomocným kritériom sú ocenenia MVP, ktoré sa dávajú po každom extraligovom zápase.