TASR

DAVIS CUP: Hrbatý oznámi konečnú nomináciu na Bosnu v stredu

Na snímke nehrajúci kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý počas tlačovej konferencie pred zápasom 2. kola 1. skupiny euro - africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Bosna a Hercegovina 3. apríla 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. apríla (TASR) - Nový kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý určí konečnú nomináciu na zápas s Bosnou a Hercegovinou (6. - 7. apríla) v stredu večer. Na antuke v bratislavskom NTC má k dispozícii šesť tenistov. Igor Zelenay sa pripojil k pätici Martin Kližan, Andrej Martin, Jozef Kovalík, Lukáš Lacko, Norbert Gombos, ktorá sa vrátila zo sústredenia a challengeru v španielskej Marbelle.

Ukázalo sa totiž, že svalové zranenie deblového špecialistu nie je také vážne, aby mu zabránilo zapojiť sa do tréningov. "Vyšetrenie magnetickou rezonanciou ukázalo, že Igorova krvná zrazenina na zadnom stehennom svale vznikla na základe trhlinky a zranenie nie je až také rozsiahle. Jeho sval je už teraz v pohode, postupne ho zaťažujeme a v stredu chceme hrať na centri štvorhru," uviedol Hrbatý, ktorý už má hrubú predstavu, koho nominuje do dvojhier i na štvorhru.

"Nechcem to zatiaľ konkretizovať, až v stredu večer oznámim chlapcom moje rozhodnutie. Výhoda je, že sa v sobotu začína štvorhrou. Máme viac možností zostaviť deblový pár ako tím Bosny, v ktorom bude zrejme všetka ťarcha ležať na Damirovi Džumhurovi a Mirzovi Bašičovi. Ešte pred prípravou v Marbelle som sa bol pozrieť v USA na turnaji v Indian Wells. Videl som tam okrem našich aj Bosniakov, ktorí boli v Kalifornii so svojimi trénermi. Dalo mi to veľmi veľa. Ukázalo mi to aj slabšie stránky Džumhura a Bašiča, ktorí vypadli dosť skoro," pokračoval kapitán Slovákov.

Sústredenie v Marbelle označil Hrbatý za veľmi užitočné: "Bol to najdôležitejší týždeň na to, aby sa obrúsili hrany, a aby sa chalani dostali na rovnakú vlnovú dĺžku. Všetci na kurte veľmi tvrdo pracovali, a aj mimo dvorca sa vytvorila výborná partia. Často sme boli spolu do jedenástej večer, nebola núdza o zábavu či karty. Som nadšený, ako sa tím stmelil. Potešila ma aj forma našich hráčov. Martin Kližan hral výborne, postúpil až do semifinále dvojhry. Príjemne ma prekvapil 'Jojo' Kovalík a stúpajúcu formu naznačil Andrej Martin."

Hlavná časť výpravy Bosny a Hercegoviny prišla do Bratislavy už v pondelok. Džumhur, 32. hráč sveta, priletel v utorok zo Sarajeva do Viedne a popoludní si prvýkrát vyskúšal kurt v NTC. Kapitán Bosny Tomislav Brkič očakáva náročný zápas: "Pomaly sa adaptujeme na antuku, ktorá je trochu pomalšia, no verím, že si na dvorec zvykneme, a že chlapci zvládnu prechod z hardu na pomalší povrch. Dôležité je, že všetci sú zdraví. Bude to ťažké, Slováci majú veľmi silný tím a do dvojhry môžu postaviť štyroch, piatich hráčov. Džumhur s Bašičom však v tejto sezóne dosiahli kvalitné výsledky a verím, že to potvrdia aj v Bratislave."

Víťaz duelu 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára postúpi do septembrovej baráže o účasť medzi elitnou svetovou šestnástkou.