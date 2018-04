TASR

Bratislava vyhlásila súťaž na vybudovanie cyklotrasy Starohájska

Cyklotrasa má byť zložená zo štyroch stavebných objektov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. apríla (TASR) – Hlavné mesto chce vybudovať cyklotrasu Starohájska v bratislavskej Petržalke, a to v úseku Rusovská – Dolnozemská cesta. Vyhlásilo preto súťaž na stavebné práce za 342.192 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia tendra vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia o súťaž môžu predkladať svoje ponuky do 30. apríla, otvárať sa majú 11. mája.

Cyklotrasa má byť zložená zo štyroch stavebných objektov. Po vybudovaní spojí dve hlavné cyklistické tepny v Petržalke, cyklotrasu na Dolnozemskej ceste a cyklotrasu na Rusovskej ceste vedúcu popri Chorvátskom ramene. "Začiatok navrhovaného úseku je napojením sa na existujúcu drevenú lávku ponad Chorvátske rameno. Koniec úseku je navrhnutý napojením sa na existujúcu cyklotrasu na Dolnozemskej ceste," píše sa v oznámení.