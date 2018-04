TASR

Dnes o 14:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Herrmann: Ford by mohol vyrábať elektromobily v Nemecku po roku 2023

Šéf nemeckej divízie Fordu odhaduje, že zmena výrobného programu v nemeckej továrni spoločnosti v Kolíne nad Rýnom môže trvať približne 15 mesiacov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 3. apríla (TASR) - Americká automobilka Ford by mohla vyrábať elektrické vozidlá v Nemecku po roku 2023, keď sa skončí životný cyklus modelu Ford Fiesta. Vyhlásil to šéf nemeckej divízie Fordu Gunnar Herrmann pre denník Handelsblatt. Dodal, že automobilka by privítala štátne dotácie na podporu tejto zmeny.

"Čisto hypoteticky to (2023) môže byť vhodný čas," povedal Herrmann pre utorkové vydanie novín.

Odhaduje, že zmena výrobného programu v nemeckej továrni spoločnosti v Kolíne nad Rýnom môže trvať približne 15 mesiacov. Ale investícia sa nevyplatí, ak predaj elektrických vozidiel dosiahne iba 30.000 až 40.000 kusov ročne. Bude rentabilná až potom, keď sa ich predaj výraznejšie zvýši.

"Bohužiaľ, v súčasnosti nie sú elektrické automobily zvlášť ziskové," povedal Herrmann.

Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW sa minulý týždeň vyjadril v podobnom duchu. Automobilka totiž oznámila, že do roku 2020 nepočíta s masovou výrobou elektromobilov, pretože jeho súčasná technológia nie je dostatočne rentabilná na to, aby zvýšila objem ich produkcie.

Ford plánuje do roku 2022 investovať 5 miliárd USD (4,06 miliardy eur) do elektrických vozidiel a v najbližších piatich rokoch chce predstaviť na celom svete najmenej 13 elektrických alebo hybridných modelov. Jeho cieľom je vyrobiť v Európe prvé elektrické vozidlo v roku 2020.

Podľa Herrmanna spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko, kde sa nachádza závod Fordu, v Kolíne nad Rýnom, môže automobilke poskytnúť dotácie na podporu prechodu na elektrické vozidlá.

"Štát by mohol urobiť svoju úlohu a iniciovať štrukturálny posun, rovnako ako federálna vláda," povedal.

Nová koaličná vláda v Nemecku plánuje zmierniť daňové zaťaženie pre majiteľov elektromobilov a poskytnúť im ďalších 100.000 nabíjacích staníc po celej krajine. Kabinet plánuje dotovať zdieľanie áut s cieľom posunúť sa smerom k ekologickejšej doprave.

Existujú aj plány na poskytnutie finančných prostriedkov na výskum autonómnej technológie a na podporu výroby batériových článkov v Nemecku.

(1 EUR = 1,2321 USD)