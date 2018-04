Odborníci obyvateľom poradia, ako predchádzať obezite

TASR

Občania si budú mať možnosť zmerať tlak krvi, pulz, telesnú hmotnosť, Body Mass Index, percento telesného tuku, množstvo viscerálneho tuku, zmerať rizikový ukazovateľ WHR či bazálny metabolizmus.

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Prevencia nadváhy a obezity je témou tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý si pripomenieme 7. apríla. K aktivitám tejto celosvetovej kampane sa pridáva aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Jeho pracovníci obyvateľom poradia, ako predchádzať obezite.

Hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová informovala, že pracovníci úradu budú obyvateľom k dispozícii v piatok (6.3.) od 13.00 do 17.00 h v nákupnom centre Europa. Záujemcom ponúkajú viaceré vyšetrenia, ktoré im napovedia, ako sú na tom so svojou hmotnosťou.

Občania si budú mať možnosť zmerať tlak krvi, pulz, telesnú hmotnosť, Body Mass Index (BMI), percento telesného tuku, množstvo viscerálneho tuku, zmerať rizikový ukazovateľ WHR (pomer pás-boky), percentuálny podiel kostrového svalstva, bazálny metabolizmus či spirometriu. Na základe zistených výsledkov meraní im potom odborníci poskytnú poradenstvo.

Každý rok (od roku 1950) sa 7. apríla pri príležitosti založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 slávi Svetový deň zdravia. Ide o celosvetovú kampaň zameriavajúcu sa vo všetkých krajinách sveta na jeden zdravotný problém s globálnym dosahom, pričom zvolená téma zdôrazňuje prioritnú oblasť záujmu WHO. Tento rok je to prevencia nadváhy a obezity.

"Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl," podotkla Silvia Kontrošová z RÚVZ v Banskej Bystrici.

Na Slovensku majú nadváhu alebo obezitu dve tretiny dospelej populácie. "Zatiaľ čo u dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a žien,“ dodala odborníčka s tým, že najlepšou a najefektívnejšou liečbou akéhokoľvek ochorenia, a teda aj obezity, je prevencia.

Prevenciou je v tomto prípade vyváženosť príjmu i výdaja energie, ktorou sa dá predísť nárastu hmotnosti. V prevencii hrá dôležitú úlohu zdravý spôsob života založený na zdravej strave s vykonávaním pohybových aktivít.