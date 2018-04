TASR

Fehérváry chce zabojovať o miesto v A-tíme SR: Prežívam dobré obdobie

Osemnásťročný obranca len nedávno podpísal zmluvu so švédskym tímom HV 71 Jönköping, vzápätí dostal po prvý raz pozvánku do národného A-tímu Slovenska.

Na snímke Martin Fehérváry. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 3. apríla (TASR) - Osemnásťročný hokejový obranca Martin Fehérváry má za sebou príjemné obdobie. Len nedávno podpísal zmluvu so švédskym tímom HV 71 Jönköping, vzápätí dostal po prvý raz pozvánku do národného A-tímu Slovenska.

Fehérváry je jedným zo štyroch hráčov vo výbere trénera Craiga Ramsayho na dvojzápas vo Švédsku v rámci Euro Hockey Challenge, ktorí reprezentovali Slovensko na svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Buffale na prelome rokov. "Pozvánka ma potešila. Naozaj si ju veľmi cením. Snažím sa na sebe pracovať, uvidíme, čo to dá," povedal Fehérváry na utorňajšom zraze.

Okrem neho dostanú šancu aj obranca Martin Bodák, útočník Filip Krivošík a brankár Dávid Hrenák. "Je to niečo nové, sú tu omnoho skúsenejší hráči. Ale pevne verím, že jedného dňa budem aj ja súčasťou tohto kádra," dodal. Nielen on, ale aj ďalší debutanti, ktorými sú okrem hráčov z dvadsiatky aj Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun, Dávid Šoltés a dodatočne nominovaný Andreas Štrauch, si budú musieť čo najskôr zvyknúť na štýl hry trénera Craiga Ramsayho. "Niečo podobné som prežil vo Švédku, takže som presvedčený, že sa rýchlo adaptujem."

Fehérváry odohral sezónu v druholigovom tíme IK Oskarshamn, švédske prostredie dobre pozná. "Veľmi sa teším na zápasy, vo švédskej reprezentácii poznám veľa hráčov." Prednosti mladého obrancu si napokon všimli predstavitelia účastníka najvyššej švédskej súťaže HV 71, kde bude pôsobiť od budúcej sezóny. "Je to pre mňa skvelé obdobie. Teším sa, že som podpísal novú zmluvu a zároveň sa teším aj reprezentačnej pozvánke," uviedol Fehérváry, ktorý sa však nad šancou dostať sa na MS hlbšie nezamýšľa: "Nepozerám sa na to. Ja chcem o miesto zabojovať tak ako každý hráč, ktorý je tu. Uvidíme, ako to dopadne."