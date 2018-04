TASR

Prioritou ITAS je aj komunikácia o potrebe digitálnych zručností

V oblasti digitálnej ekonomiky chce asociácia propagovať využitie digitálnych technológií vo všetkých oblastiach, či už ide o potravinárstvo, pôdohospodárstvo, alebo aj verejnú správu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. apríla (TASR) – Komunikovať smerom k verejnosti o dôležitosti IT sektora, o potrebe digitálnych zručností zamestnancov v iných sektoroch a o prispôsobení vzdelávacieho systému trhu práce. To sú niektoré z priorít IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktoré pre TASR predstavil prvý viceprezident ITAS a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.

Asociácia má ciele zaradené do štyroch oblastí pod názvom Stratégia 2020. Jednou z nich je podpora IT sektora ako takého a oboznámenie verejnosti s tým, prečo je tento sektor významný a akým spôsobom môže digitalizácia v ostatných odvetviach zjednodušiť prácu.

Významným prvkom je podľa Lelovského i potreba digitálnych zručností pracovníkov všetkých ostatných sektorov, aj vzdelávanie podľa potrieb trhu práce. "Hovoríme o tom, že by sa malo začať konkrétne vyhodnocovať to, ako jednotlivé školy pripravujú svojich absolventov, či už pre použitie v tom odbore, v ktorom študovali, čo je ideálne, alebo pre všeobecné použitie v iných odboroch, či je treba s týmito ľuďmi ďalej pracovať, alebo či sú schopní práce už po absolvovaní tých škôl. Takisto hovoríme o zvýšení digitálnych zručností či už učiteľov, alebo aj samotných žiakov," priblížil Lelovský. S tým podľa neho súvisí aj tlak na zvýšenie kvality vzdelávacieho systému.

V oblasti digitálnej ekonomiky chce asociácia propagovať využitie digitálnych technológií vo všetkých oblastiach, či už ide o potravinárstvo, pôdohospodárstvo, alebo aj verejnú správu. Dôležitým podľa Lelovského je aj eGovernment, ktorého cieľom by malo byť zjednodušenie života občanov. "Jednoducho, aby sa štát stal kvalitným služobníkom tých všetkých ostatných, ktorí prispievajú na jeho chod," dodal.

"Napĺňanie týchto cieľov nie je ľahké, je to beh na dlhé trate. Sme radi, že sa postupne darí aspoň niektoré čiastkové ciele napĺňať," skonštatoval Lelovský s tým, že najťažšie je podľa neho tlačiť štátnu správu do aktívnejších krokov, a tiež presviedčať akademickú obec o tom, kto je tu pre koho.