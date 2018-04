TASR

Protimonopolný úrad odsúhlasil fúziu spoločností Swan a Benestra

Obe firmy do novej spoločnosti vstupujú so silnou pozíciou na trhu komunikačných riešení pre firmy, Swan prináša aj desiatky tisíc rezidenčných zákazníkov a optickú infraštruktúru pre domácnosti.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 3. apríla (TASR) - Po rozhodnutí Protimonopolného úradu SR už nič nebráni jednej z najvýznamnejších udalostí na národnom telekomunikačnom trhu – spojeniu spoločností Benestra a Swan. Úrad rozhodol po viac ako sedemmesačnom detailnom preskúmavaní transakcie a námietkach konkurencie.

"Spojenie spoločností Swan a Benestra je dôležitým míľnikom v procese konsolidácie slovenského telekomunikačného trhu a zásadným spôsobom prispieva k našej snahe vytvoriť konvergentného slovenského operátora schopného rozsahom služieb plnohodnotne konkurovať zahraničnej trojke," hovorí predseda predstavenstva a spolumajiteľ Swan-u Juraj Ondriš.

Obe firmy do novej spoločnosti vstupujú so silnou pozíciou na trhu komunikačných riešení pre firmy, Swan prináša aj desiatky tisíc rezidenčných zákazníkov a optickú infraštruktúru pre domácnosti vo viacerých mestách na Slovensku. Po schválení koncentrácie Protimonopolným úradom obaja investori, DanubiaTel a Sandberg Capital, očakávajú uzavretie transakcie do jedného mesiaca.

"Následne začneme pracovať na zjednotení ponuky pre zákazníkov, infraštruktúry a zdrojov. Našou ambíciou je, aby sme už na konci roka 2018 pôsobili ako jeden subjekt," povedal Michal Rybovič, partner Sandberg Capital a generálny riaditeľ Benestry. Obaja investori už avizovali investície do infraštruktúry, najmä do rozširovania LTE sietí.

Transakcia sa netýka spoločnosti Swan Mobile, ktorá prevádzkuje mobilného operátora známeho ako 4ka. Dotkne sa však viacerých dcérskych spoločností Swanu-u, ktoré poskytujú jeho služby v rôznych mestách Slovenska.