TASR

Dnes o 14:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní V základných školách sa začínajú zápisy zhruba pre 62.000 prvákov

Základná škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 3. apríla (TASR) - V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Budú sa konať v priebehu celého apríla a týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Podľa odhadov, na základe demografického vývoja, by v tomto roku malo k zápisom prísť približne 62.000 detí.

Základná škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. "Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku túto spôsobilosť nedosiahlo, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy," informoval rezort školstva. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj o zaradení do nultého ročníka rozhodne riaditeľ školy vždy so súhlasom zákonného zástupcu.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, v tzv. spádovej škole. Zákonný zástupca však môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

"Pri výbere základnej školy sa rodičom odporúča sústrediť sa na informácie, ktoré vypovedajú o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa v danej škole uskutočňuje. Ide napríklad o úspešnosť žiakov školy v Testovaní 5, Testovaní 9 či predmetových olympiádach, zameranie školy, ponuku vyučovania cudzích jazykov a realizáciu mimoškolských aktivít či vybavenosť školskými pomôckami," uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zdrojom informácií o konkrétnej škole je jej internetová stránka, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré škola povinne zverejňuje.