Súťaže Do práce na bicykli sa po roku zúčastnia aj Popradčania

Do práce na bicykli sa po roku zúčastnia aj Popradčania

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne do 18. apríla oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/AP

Poprad 3. apríla (TASR) - Mesto Poprad sa po roku opäť zapojí do celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na bicykli. „V minulom roku sa v Poprade do súťaže zapojilo 15 tímov a 49 súťažiacich, ktorí spolu najazdili 8677,72 km a uskutočnili 1121 jázd do práce a z práce na bicykli. Keďže evidujeme rastúci záujem o túto súťaž, prihlásili sme sa opäť. Pevne veríme, že počasie bude v tomto roku priaznivejšie a počet kilometrov i jázd opäť zvýšime," uviedol lokálny koordinátor súťaže v Poprade Andrej Zreľák.

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktoré chce inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy prepravy. Je to zároveň výzva pre zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivácia pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a národný cyklokoordinátor.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne do 18. apríla oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Mesto Poprad tak urobilo ešte 28. marca. „Registrovať sa tak oficiálne môžu začať aj jednotlivé dva až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mája dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Registrácia tímov je možná až do 5. mája," doplnil hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1. mája, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

„Jeden tím môže mať dvoch až štyroch členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Študenti uvádzajú IČO školy. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba raz," uzatvára Zreľák.