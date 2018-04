Dobré noviny

Svadobný dar mali otvoriť až po prvej hádke. Urobili to po 9 rokoch, obsah ich dojal k slzám

Manželia Kathy a Brandon Gunnovci dostali pred rokmi množstvo svadobných darov, no jeden bol skutočne výnimočný a tajomný. Nemohli ho totiž otvoriť do prvej spoločnej hádky. Spravili to až po 9 rokoch a ostali poriadne prekvapení.

Kathy a Brandon. — Foto: Repro/Huffington Post

DETROIT 3. apríla - Budúci manželia si už pred svadbou zvyknú vymedziť zoznam darov, ktoré majú byť hlavne praktické a najlepšie finančné, aby si mohli kúpiť to, čo naozaj potrebujú. Kathy a Brandon však dostali okrem toho aj veľkú krabicu, ktorá sa tvárila tajomne a zároveň bola veľkou výzvou – s jej otvorením mali vydržať do prvej hádky.

Iný pohľad na manželstvo

Svadbu mali už pred deviatimi rokmi a vychovávajú dve deti, no až teraz sa dostali k daru od Kathynej pratety. Nie je asi prekvapením, že tajomnú krabicu, inštrukcie a obsah v nej mala pod palcom skúsená staršia žena. Manželia sa totiž po mnohých rokoch od svadby presvedčili o tom, ako môže jediný svadobný dar zmeniť pohľad na ich zväzok.

Deväť rokov je príliš dlhá doba na to, aby sa dvaja ľudia, nech už sú k sebe akokoľvek dobrí, nepohádali ani raz. No aj tak nemali potrebu krabicu otvoriť, navyše na ňu aj trochu pozabudli. „V jeden večer sme naši deti uložili spať a dali sme si pohárik vína. Tešili sme sa z pozvánky na jednu svadbu a diskutovali o vhodnom dare. Spomínali sme na to, ktorý dar z našej svadby bol najzaujímavejší a znamenal pre nás najviac. Bol to dar, ktorý bol po celý ten čas v skrini – neotvorený,“ zveril sa pár na Facebooku.

Kathy dokonca priznala, že za deväť rokov mali tých nezhôd viac, dokonca raz mali aj pocit, že to vzdajú, no krabicu nikdy neotvorili. Rozmýšľanie o svadbe, na ktorú boli pozvaní, ich však primälo k tomu, aby to konečne urobili. A krabicu jasne ukázala, že prateta veľmi dobre vedela, čo na prípadné uzmierenie zaberá. To bolo totiž jej obsahom. Boli tam totiž peniaze a váza – určené pre Brandona, aby za ne kúpil kvety, ktoré mal dať potom do vázy. Pre Kathy zas toaletné potreby, aby si urobila voňavý kúpeľ a trochu sa rozmaznala i uvoľnila myseľ. Takisto tam boli aj poháre na víno. Manželia si uvedomili, že krabica mala pre nich obrovskú hodnotu. Nie však kvôli veciam, ktoré boli v nej. Niesla totiž hlbšie posolstvo. „Uvedomili sme si, že nástroje na udržanie silného a zdravého manželstva nikdy neboli v tej krabici – boli v nás,“ dodali.