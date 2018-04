Dobré noviny

Dnes o 13:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na Slovensku budeme mať nového operátora

Aj menšie mestá či odľahlé časti Slovenska sa môžu dočkať lepšieho pokrytia.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 3. apríla (Dobré noviny) - Slováci sa dočkajú nového operátora. Protimonopolný úrad po siedmich mesiacoch povolil, aby sa Swan a Benestra mohli spojiť. Námietky konkurencie proti fúzii dvoch spoločností tak napokon neobstáli.

Nový hráč už do jedného mesiaca

Nový alternatívny hráč na našom telekomunikačnom trhu by mal oficiálne vzniknúť do jedného mesiaca. Bude mať výhradne slovenské zastúpenie a podiel v novej spoločnosti by mal byť po 50 percent. Mobilný operátor 4ka, ktorého prevádzkuje spoločnosť Swan Mobile, však do obchodu zahrnutý nebude.

Na slovenskom telekomunikačnom trhu tak vznikne úplne nový alternatívny hráč, ktorý má výlučne slovenských vlastníkov.

"Našou ambíciou je, aby sme už na konci roka 2018 pôsobili ako jeden subjekt,“ uviedol pre Sme generálny riaditeľ Benestry Michal Rybovič. Dostupné služby sa budú líšiť v závislosti od toho, či budú poskytované domácnostiam alebo korporáciám. Spoločnosť však plánuje viaceré moderné inovácie vrátane rozširovania LTE siete do nových lokalít - menších miest, ale aj na vidiek.