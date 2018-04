TASR

V Trenčianskej Teplej oblievala dievčatá už tretia generácia chlapcov

V Trenčianskej Teplej chlapci dievčatá najmä oblievajú, ale i šibú, tancuje sa tam i pije, čo je dôležité, lebo je zima.

Tradičná Veľkonočná oblievačka a šibačka v Trenčianskej Teplej. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianska Teplá 2. apríla (TASR) - V Trenčianskej Teplej v okrese Trenčín na Veľkonočný pondelok prišla vyoblievať miestne dievčatá už tretia generácia kúpačov. Chlapci sa spolu s druhou generáciou, ktorá ich zacvičovala, presúvali za nežnejšími polovičkami na koči ťahanom dvoma koňmi.

"Robíme to asi sedem, osem rokov. V podstate, chalani, ktorí sme začínali, už pomaly končíme tento rok a už chodia takí 18-, 19-roční, ja som najstarší. Som za nich zodpovedný, treba ich aj naučiť, zaučiť, aby to išlo do ďalších generácií, aby v tom chalani vedeli pokračovať," povedal pre TASR Lukáš Moško.

V Trenčianskej Teplej chlapci dievčatá podľa neho najmä oblievajú, ale i šibú, tancuje sa tam i pije, čo je dôležité, lebo je zima. "Vždy sa stretneme na fare, tam ozdobíme koč so stužkami, ráno ideme na omšu všetci. Dohodneme sa na pesničkách, ktoré sa budú spievať, všetci si zaobstarajú vedrá, korbáče. Máme rozpis domov, do ktorých pôjdeme. Ideme podľa rozpisu po celej dedine a ak sa pritrafí nejaká okoloidúca, tak oblejeme aj tú," priblížil.

Šibačka i polievačka chlapcov z Trenčianskej Teplej i niečo stojí, skladajú sa totiž na kočiša i kone. Každý tak prispeje desať až 15 eur. Na Veľkonočný pondelok vyšibú i oblejú dievčatá a ženy z 20 či 30 domov.

Pondelňajšia oblievačka sa nepozdávala Nikole Kadlecovej, je totiž podľa nej veľká zima. "Sviatky pre mňa znamenajú chrípku, von som musela ísť, čo mi iné zostávalo," podotkla. Jej mama Silvia jej však oponovala, dievčatá sa podľa nej na veľkonočnú oblievačku tešia, aj keď sú z nej najskôr vystresované, nakoniec si ju užijú. "Veľkonočné sviatky sú predsa plné radosti, veselosti," dodala.