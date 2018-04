TASR

Dnes o 10:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedeli ste? Na Srí Lanke sa platí aj slovenskými mincami

Mince v hodnote jednej, dvoch a piatich rupií sa razia na Slovensku viac ako dva roky.

Srí Lanka - Ilustračné foto. — Foto: Maxpixel

Bratislava 2. apríla (TASR) – Z Kremnice na Srí Lanku smerujú každý týždeň viac ako tri kontajnery mincí. Mince v hodnote jednej, dvoch a piatich rupií sa razia na Slovensku viac ako dva roky. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v rámci svojej oficiálnej návštevy na Srí Lanke hovoril s guvernérom Central Bank of Sri Lanka (CBSL) o predĺžení kontraktu na razbu týchto mincí, ktorý končí v roku 2019. Informoval o tom vo štvrtok rezort financií.

CBSL je podľa ministerstva najväčším zákazníkom kremnickej mincovne s tým, že tento rok by mal celkový počet doposiaľ vyrazených mincí pre Srí Lanku presiahnuť miliardu kusov. Nejde pritom iba o obehové mince. Za posledných päť rokov sa pre túto krajinu na Slovensku razili aj pamätné mince z antikorovej ocele v 26 rôznych dizajnoch.

"Bol by som veľmi rád, ak by sa nám podarilo vzájomnú úspešnú spoluprácu predĺžiť. Mince sú dôležitým artiklom, ktorý vyvážame na Srí Lanku," skonštatoval Kažimír. Slovenská delegácia sa stretla so srílanským ministrom zahraničných vecí a ministrom priemyslu a obchodu, ale aj s ministrom financií a masmédií, s ktorým otvorili viacero tém. Kažimír deklaroval, že SR má záujem modernizovať zastaranú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a otvoriť aj rokovania o príprave bilaterálnej investičnej zmluvy. Hovorilo sa aj o oblasti daní či o elektronickej komunikácii. SR ponúkla srílanskej strane aj možnosť spolupráce na reforme verejných financií.

Podnikateľská delegácia absolvovala sériu bilaterálnych rokovaní s miestnymi firmami, ktoré vyvrcholili na spoločnom biznis fóre. Na ňom vystúpil aj slovenský minister financií. Zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Obchodnej komory Srí Lanky na záver podpísali memorandum o porozumení.