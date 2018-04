V Turíne sa odreprízuje vlaňajšie finále Ligy majstrov

TASR

Tréner Realu Zinedine Zidane pred konfrontáciou s Juventusom šetril sily.

Hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo (vľavo). — Foto: TASR/AP

Bratislava 2. apríla (TASR) - Šlágrom štvrťfinálového programu futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 budú súboje medzi Juventusom Turín a dvojnásobným obhajcom trofeje Realom Madrid. Pôjde o reprízu vlaňajšieho finále, úvodný zápas je na programe v utorok v Turíne. V druhom utorňajšom súboji s tradičným výkopom o 20.45 h privíta FC Sevilla nemeckého šampióna Bayern Mníchov. Odvety sú na programe 11. apríla.

Tréner Realu Zinedine Zidane pred konfrontáciou s Juventusom šetril sily. V sobotu v La Lige proti Las Palmas nechal odpočívať Cristiana Ronalda, Marcela aj Toniho Kroosa, napriek ich absencii však "biely balet" zvíťazil 3:0. O góly sa postarali dvakrát Gareth Bale a raz Karim Benzema. Na zápas v Turíne by mali byť k dispozícii aj Sergio Ramos a Isco, ktorí ligový duel s Las Palmas vynechali pre zranenie, v nedeľu však s tímom absolvovali tréning. "Sme dobre pripravení a odhodlaní uhrať v Turíne čo najlepší výsledok, vysoká je aj naša morálka," uviedol Bale pre oficiálnu webovú stránku. Španielsky veľkoklub sa bude v dvojzápase veľmi spoliehať na Ronalda, ktorý v uplynulých piatich stretnutiach strelil proti Juventusu sedem gólov.

Real sa s Juventusom stretne po 10 mesiacoch, proti sebe sa obaja giganti postavili 3. júna 2017 vo finále LM v Cardiffe. Real zvíťazil 4:1, ale Juventus na svojom ihrisku neprehral s Realom už v siedmich zápasoch za sebou. Šesťkrát vyhral a raz remizoval. "Stará dáma" v sobotu v Serii A pokorila AC Miláno 3:1 a priblížila sa k zisku talianskeho titulu. "Víťazstvo nad Milánom nám dáva silu čeliť tímom ako je Real Madrid. Má skvelé mužstvo, ale my sme pripravení a musíme hrať tak, ako keby to bol náš posledný zápas," povedal kolumbijský stredopoliar Juan Cuadrado a dodal: "Nie sme horší ako oni, sme na rovnakej úrovni."

Sevilla prešla v LM za brány osemfinále po prvý raz v histórii, tento úspech bude chcieť ešte zvýrazniť. V La Lige sú zverenci trénera Vincenza Montellu na 6. mieste. Na duel proti Bayernu, päťnásobnému európskemu šampiónovi, sa naladili remízou 2:2 na domácej na pôde proti FC Barcelona. O výhru prišli až v závere zápasu. "Som nahnevaný, ale zároveň aj spokojný, Barcelona má skvelých hráčov. V utorok však musíme hrať s ešte väčším nasadením," uviedol Montella pre klubový web. Tréner Andalúzanov má pred súperom rešpekt: "Bayern má skvelý tím, my musíme podať naozaj jeden super výkon." Sevilla sa s Bayernom v najprestížnejšej klubovej súťaži ešte nikdy nestretla, na domácej pôde má však pozitívnu bilanciu proti bundesligistom. V jedenástich zápasoch sedemkrát zvíťazila a štyrikrát remizovala. Bayern v uplynulých piatich stretnutiach v Španielsku prehral.

"Bavori" sa vo štvrťfinále LM predstavia už po 29-krát. Častejšie v ňom vystupoval iba Real, ten má na konte 35 účastí. Bayern túži ísť do semifinále a výbornú fazónu potvrdil v sobotu v najvyššej nemeckej súťaži proti Borussii Dortmund, ktorú deklasoval 6:0. So súperom sa zverenci trénera Juppa Heynckesa pohrali ako mačka s myšou. Už do polčasu si vytvorili päťgólový náskok, v tom druhom už mysleli práve na utorňajší súboj v Seville. "V druhom polčase sme iba kontrolovali hru, pretože vieme, že v je pred nami ďalší dôležitý zápas. Chceli sme hrať pomalšie, potrebovali sme šetriť sily," zdôraznil pre klubový web poľský útočník Robert Lewandowski, ktorý v zápase dosiahol hetrik, "Cestujeme do Sevilly s potrebnou sebadôverou, ale aj s vedomím, že nedostaneme nič zadarmo," uviedol útočník Thomas Müller. Na silu domácich upozornil aj športový riaditeľ nemeckého klubu Hasan Salihamidžič: "Majú skvelých divákov, ktorí ich ženú dopredu, je tam občas horúco. To všetko musíme zvládnuť."

Štvrťfinále LM 2017/2018 (utorok 3. apríla, 20.45):