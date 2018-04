TASR

Začala sa nová sezóna na českých zámkoch - v správe pamiatkarov

Ponuku výstav obohatia aj rôzne špeciálne kultúrne akcie a prehliadky.

Ilustračná snímka. — Foto: www.czechtourism.com

Praha 31. marca (TASR) - Na Veľký piatok sa otvorili brány stovky pamiatok, ktoré spravuje český Národný pamiatkový ústav. Jeho vedenie podľa slov riaditeľky Nadi Goryzkovej verí, že aj počas tohto roka ich návštevnosť nadviaže na úroveň z predchádzajúcich dvoch sezón, keď si pamiatky vždy prišlo pozrieť 5,5 milióna ľudí. Tentoraz sa pozornosť hostiteľov sústredí na tému Šľachta českých krajín v európskej diplomacii.

Informoval o tom internetový server iDNES.cz.

Spomínaná téma poznačí ponuku nielen na zámku v Českom Krumlove, ale aj v ďalších lokalitách, na zámkoch Kynžvart, Červená Lhota alebo Jindřichov Hradec.

Práve v priestoroch posledne menovaného zámku by v júli mali sprístupniť novú expozíciu pod názvom "Dokonalý diplomat. Černínovci – vyslanci, cestovatelia a zberatelia", ktorej otvorenie by malo byť jedným z vrcholov tohtoročných plánov. Výstava priblíži diplomatické aktivity spomínaného rodu od raného novoveku až do 20. storočia.

Prácu diplomatov v československých službách, osobnosť niekdajšieho veľvyslanca bývalého Československa v Londýne Maxa Lobkowicza, jeho význam a vzťahy s Janom Masarykom predstaví inštalácia diplomatovej pracovne a Masarykovej izby na zámku Jezeří.

Ponuku výstav obohatia aj rôzne špeciálne kultúrne akcie a prehliadky.