TASR

Dnes o 08:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Okruhlica: Mladým šibačom netreba ponúkať ani symbolický prípitok

Mladistvým chýba pri prvých skúsenostiach tolerancia alkoholu, chorým s liekmi sa zase môže zhoršiť zdravotný stav.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 2. apríla (TASR) – Šibači a kúpači by na Veľkonočný pondelok mali piť s mierou, mladistvým či chorým netreba ponúkať ani symbolický prípitok. Upozorňuje na to riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.

Mladistvým chýba pri prvých skúsenostiach tolerancia alkoholu, chorým s liekmi sa zase môže zhoršiť zdravotný stav. "Rodičia by mali deťom otvorene porozprávať o účinkoch," povedal Okruhlica. Nadmerné množstvo alkoholu môže podľa neho spôsobiť problémy aj starším polievačom, ktorí už nie sú voči jeho účinkom takí odolní.

Dospelým Okruhlica odporúča, aby pili symbolicky, maximálne dve deci vína či poldeci tvrdého alkoholu. Ak sa niekto predsa len rozhodne piť trochu viac, mal by jesť po celý čas. Spomalí sa tým vstrebávanie alkoholu a zmiernia sa možné prejavy opitosti. Piť na lačný žalúdok a v krátkych časových intervaloch je podľa Okruhlicu nešťastná voľba.

Následky alkoholu pomôže zmierniť oddych, dostatok spánku a tekutín, približne jeden až dva litre vody. Jeho skoršiemu odbúraniu pomôže aj vitamín C. V lekárňach sa predávajú aj rôzne preparáty, ktoré rýchlejšie rozkladajú alkohol. Ako však poznamenal Okruhlica, tieto preparáty nie sú schválené lieky. "Medicínsky to neodporúčame, na chvíľu sa človeku uľaví, ale organizmus sa nezregeneruje," upozornil. "Vyrovnávací panák" by vynechal.

K rýchlejšiemu vytriezveniu môže pomôcť aj káva. Kofeín pôsobí ako diuretikum a zrýchľuje vylučovanie alkoholu z tela. Pri normálnych okolnostiach klesne hladina alkoholu v krvi za hodinu v priemere asi o 0,2 promile.