TIPSPORT LIGA: Detva porazila Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš 1. apríla (TASR) - Nedeľný zápas 8. kola baráže o Tipsport ligu zvládli lepšie hosťujúci hokejisti HC 07 Detva, ktorí zdolali MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:0.

O víťazovi zápasu baráže o Tipsport ligu HK Skalica - HK Dukla Ingema Michalovce rozhodlo po výsledku 2:2 v riadnom hracom čase až predĺženie. V ňom Michalovčania využili presilovku a gólom Hančáka si zabezpečili dva body za víťazstvo 3:2.

V druhom semifinálovom zápase Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy boli na zvolenskom ľade úspešnejší hostia z Trenčína 3:4 sn s rozhodujúcim gólom Hossu v samostatných nájazdoch. Ďalší zápas je na programe v stredu v Trenčíne o 18.00 h.

Aj v druhom semifinálovom zápase sa ujali vedenia na zvolenskom ľade Trenčania. Pomohol im k tomu Ťavoda, ktorý spadol na obrannej modrej, puk lacno získal Dlouhý a v samostatnom nájazde presne zakončil bekhendový blafák. V ďalšom priebehu však už bolo oproti predchádzajúcemu zápasu deň predtým všetko úplne inak. Vyrovnávajúci gól padol onedlho v 8. min v presilovke, v podstate do prázdnej bránky po vyrazenom puku a presnej strele Obdržálka. Na početné oslabenie doplatili hostia aj v 13. min a Hraško po delovke ukázal, aké je to jednoduché, keď sa presne trafí. V 17. min rovnako nekompromisne MacIntyra v bránke prekonal druhýkrát opäť Dlouhý a gólové hody uzavrel v 19. min Puliš. Presadil sa dosť kuriózne, výrazne mu pomohol brankár Valent, vykorčuľoval, puk však lapačkou nezachytil, a potom sa už mohol len pozerať, ako s takouto nečakanou ponukou domáci naložili. Prvá tretina divákov strhla dramatickosťou, na ľade sa neustále niečo dialo, s viacerými šancami na oboch stranách.

V druhej tretine vzruchu ubudlo, asi najväčší nastal pri nájazde Šišovského v 31. min a perfektnom zákroku Valenta. Trenčiansky brankár sa vyznamenal aj v 35. min, keď v oslabení zlikvidoval strelu Kytnára. Vyrovnať mohol v 37. min Hecl, inak si veľa príležitostí v strednej časti hry Trenčania nevypracovali. Tesne pred prestávkou najskôr zazvonila žŕdka po bombe domáceho Ulrycha od modrej a na opačnej strane v 40. min zasa Bokroš zabránil na bránkovej čiare puku, aby dokĺzal do bránky.

V tretej tretine sa už po siedmich sekundách nechal vylúčil za nedovolené bránenie Bokroš a Radivojevič strelou od modrej vyrovnal. V 53. min minul bránku v bezprostrednej vzdialenosti Hecl, hra sa neustále prelievala v rýchlych akciách na jednu i druhú stranu, s častými zákrokmi oboch brankárov. Zostalo však len pri väčšom, či menšom vzruchu a o víťazovi muselo rozhodnúť až predĺženie. V ňom mal najbližšie ku gólu Radivojevič v samom závere, domáci však obrovskému tlaku hostí odolali a víťaz sa zrodil až po samostatných nájazdoch, ten rozhodujúci premenil Hossa.

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Rátali sme s tým, že Trenčín nastúpi s iným herným prejavom, no zmena výrazná nebola. Škoda, že sme sa neutrhli a v druhej tretine gól nepridali, najmä po šanci Šišovského a aj po žŕdke Ulrycha. Asi tá trenčianska enkláva išla za víťazstvom výraznejšie, my sme si hlavne v tretej tretine už výraznejší tlak nevytvorili. Čo sme súperovi požičali, to si musíme teraz vziať späť."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Aj druhý zápas v sérii bol veľmi ťažký, my sme radi, že po tom predchádzajúcom sme sa skonsolidovali a chlapci k zápasu pristúpili naozaj vynikajúco. Sila tohto tímu sa ukázala a z víťazstva sa tešíme."

Peter Hraško, autor jedného gólu Zvolena: "Mrzí nás, že sme to nedotiahli do víťazstva, v nájazdoch mali viac šťastia Trenčania. Zápas bol podobný predchádzajúcemu, padlo dosť gólov, chýbal nám jeden navyše, šancí sme naň mali dosť. V oboch zápasoch sme prehrávali, aj sme to vždy vedeli otočiť. V sérii vidieť, že kto vyhráva, nie je na koni, v Trenčíne musíme súperovi prehru vrátiť."

Branko Radivojevič, strelec gólu Trenčína: "Jedno víťazstvo máme, no séria len začína. V stredu bude pre obe mužstvá veľký zápas. My sme začali tento druhý veľmi dobre, škoda, že oslabenia nám nešli, boli sme málo disciplinovaní. Verím, že víťazstvo nám psychicky pomôže, bude to však vyrovnaná séria. Ja ako 37-ročný budem potrebovať viac zregenerovať a kúpačku v pondelok prenechám dedovi s deťmi."

Michal Valent, brankár Trenčína: "Uhrali sme jeden zápas a splnili plán. Divákom sa musel zápas páčiť, klobúk dole, že chalani zápas bojovali. Vyšli nám aj nájazdy, i keď je to vždy v nich lotéria. Prvý zápas sme nezvládli, niečo si po ňom povedali, slová padli na úrodnú pôdu. Ja si v pondelok cez sviatky oddýchnem, to je hlavne pre nás, cezpoľných, to najdôležitejšie."