TASR

Centrum pre ľudí s autizmom zapĺňajú v Trenčíne prví klienti

Sociálna služba v špecializovanom zariadení zahŕňa ubytovanie, stravovanie, poskytovanie rôznych terapií a výchovnú činnosť.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Alexandra Moštková

Trenčín 1. apríla (TASR) – Do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú prví klienti. Nové zariadenie v areáli Centra sociálnych služieb (CSS) DEMY v Trenčíne by malo byť kompletne zaplnené do dvoch mesiacov.

Podľa riaditeľa CSS Demy v Trenčíne Tibora Gavendu zariadenie na Biskupickej ulici disponuje kapacitou 30 miest, z toho tri sú určené na ambulantnú – dennú formu služby. Okrem nej je v zariadení možnosť pobytovej formy - týždennej alebo celoročnej.

„Prví klienti prekročili brány centra v polovici marca. Súčasne prebieha proces prijímania ďalších nových obyvateľov. Postupne otvárame dvere zariadenia klientom, ktorým bude poskytovaná sociálna služba ambulantnou a týždennou formou, a následne pribudnú klienti, ktorí budú využívať službu celoročnou formou,“ uviedol Gavenda s tým, že už v čase výstavby centra záujem o sociálne služby prevyšoval jeho možnosti.

S výstavbou špecializovaného centra pre ľudí s autizmom za 1,6 milióna eur začal TSK ako zriaďovateľ ešte v auguste 2016. Vybudovať druhý domov ľuďom s autizmom sa kraju podarilo za 14 mesiacov. „Obdobie od októbra, keď sa skolaudovala budova, do dnešného dňa bolo vyplnené získavaním prevádzkového povolenia, zariaďovaním priestorov a hľadaním nových zamestnancov,“ skonštatoval Gavenda. Prevádzku a poskytovanie sociálnych služieb v priestoroch zariadenia už dnes zabezpečuje 20 kvalifikovaných zamestnancov.

Sociálna služba v špecializovanom zariadení zahŕňa ubytovanie, stravovanie, poskytovanie rôznych terapií a výchovnú činnosť. K dispozícii sú dve herne a veľká dielňa, kde sa vytvoria pracovné kútiky, ktoré rozdelia podľa záujmov klientov. Rozvíjať svoje zručnosti budú môcť obyvatelia centra v kútiku s hlinou, tkáčskym stavom, s textíliami či na pracovných stoloch na maľovanie. Využiť môžu aj relaxačnú miestnosť na oddych i rôzne druhy muzikoterapie, napríklad hranie na africké bubny.