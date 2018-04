TASR

Dnes o 08:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Grand Prix Zlatého súdka získal Poliak Dariusz Dabrowski

Záujem autorov o Zlatý súdok neklesá, vlani prišlo 214 prác od 90 autorov z 28 štátov.

Na snímke otvorenie výstavy 22. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý súdok v Šarišskej galérii v Prešove, archívna snímka — Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 1. apríla (TASR) – Najvyššie ocenenie Veľkú cenu/Grand Prix v súťaži kresleného humoru Zlatý súdok 2018 na tému pivo získal poľský karikaturista Dariusz Dabrowski. Ako uviedol pre TASR konateľ súťaže, známy prešovský karikaturista Fedor Vico, tohto roku prišlo do súťaže 441 prác od 154 autorov z 37 štátov. Záujem autorov o Zlatý súdok neklesá, vlani prišlo 214 prác od 90 autorov z 28 štátov.

Odborná porota ďalej udelila 1. cenu Mojmírovi Mihatovovi z Chorvátska, na druhej priečke skončil Valeri Tarasenko z Ruska a kresba Slováka Jozefa Storinského obsadila tretiu priečku. Ďalší štyria účastníci získali zvláštne ceny. Cenu Pivnej galérie Prešov udelila porota Poliakovi Henrykovi Cebulovi. Cena Igora Ševčíka patrí tohto roku Ferovi Mrázovi zo Slovenska. Cena Českej únie karikaturistov Jiřimu Hiršlovi z Českej republiky. Do Čiech ide aj Cena časopisu Bumerang pre Emila Šoureka.

Vico povedal, že súťaži už nerobí žiadnu reklamu a každým rokom mu prichádzajú karikatúry z celého sveta. Sú to originálne práce, ktoré autori posielajú v obálke klasicky poštou a nie mailom, o to si to viac cení. Jej špecifikom je tiež skutočnosť, že vyhodnotenie Zlatého súdka je vždy 1. apríla. Tento termín ešte nikdy neprekladali a tak tomu bolo aj tohto roku, kedy výlučne kvôli Zlatému súdku v nedeľu na veľkonočné sviatky otvorili prešovskú Šarišskú galériu.

„Súťažné kresby prišli napríklad z Alžírska, Maroka, dokonca aj z bojujúcej Sýrie. Súťaž trvá už 24 rokov, neviem, čím to je, stále sa objaví niečo, čo tu ešte nebolo. Zrazu je to objavné, niečím novátorské. Pivo je skrátka fenomén a tá spojitosť piva s humorom je asi nesmrteľná,“ povedal Vico.

Pred odovzdaním cien víťazom v nedeľu slávnostne otvorili v Šarišskej galérii v Prešove výstavu, kde sa dostali najlepšie súťažné práce z 24. ročníka súťaže Zlatý súdok 2018. Diváci si ju budú môcť pozrieť do začiatku leta.