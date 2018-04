TASR

Dnes o 08:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kouč Bayernu Heynckes po demontáži Dortmundu: Bolo to galapredstavenie

Bayern si z Borussie spravil trhací kalendár a už v prvom polčase jej nasúkal päť gólov.

Jupp Heynckes, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Mníchov 1. apríla (TASR) - Futbalistov Bayernu Mníchov delí už iba krok od zisku 28. nemeckého titulu. V 28. kole bundesligy deklasovali Borussiu Dortmund 6:0 a na čele tabuľky si udržali 17-bodový náskok pred Schalke 04. Obhajobu majstrovskej trofeje môžu definitívne spečatiť budúcu sobotu v bavorskom derby na pôde Augsburgu.

Bayern si z Borussie spravil trhací kalendár a už v prvom polčase jej nasúkal päť gólov. "Po reprezentačnej prestávke je niekedy náročné opäť preladiť na ligovú strunu a nájsť správny rytmus, no v prvých 45 minútach to bolo z našej strany galapredstavenie. Hrali sme s neuveriteľnou ľahkosťou, preukázali sme technickú vyspelosť. Hráči do bodky splnili taktické pokyny," mädlil si ruky kouč Bayernu Jupp Heynckes.

Hetrikom sa blysol poľský kanonier Robert Lewandowski, ďalšie presné zásahy pridali James Rodriguez, Thomas Müller and Franck Ribery. "Borussia na nás vyrukovala s pressingom, no rýchlo sme ho otupili. Využívali sme voľné priestory a po pekných kombináciách sme zvyšovali náskok. Ak súper v Allianz Arene inkasuje dva rýchle góly, musí počítať s tým, že odíde s debaklom," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Müller.

Kapitán Borussie Marcel Schmelzer priznal, že Bayern bol jasne lepší: "Domáci nás úplne prevalcovali. Počas celého zápasu mali navrch v osobných súbojoch, boli oveľa dôraznejší a rýchlejší, mali lepší štart na loptu. My sme boli vo všetkom o krok pozadu, pripadalo mi to ako spomalený film. Bayern sa s nami pohral ako mačka s myšou."