TASR

Dnes o 18:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Lamači schválili podmienky pre výstavbu parkovacieho domu

Zámer má riešiť nedostatok parkovacích plôch v mestskej časti.

Ilustračná snímka. — Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 1. apríla (TASR) - Na Studenohorskej ulici v bratislavskej mestskej časti Lamač, kde kedysi stáli zberné suroviny, by mal vyrásť parkovací dom. Mestská časť ponúka túto plochu v obchodno-verejnej súťaži (OVS) do prenájmu tomu, kto na nej za vlastné prostriedky postaví objekt s parkovacími plochami. Súťaž vyhlási samospráva po veľkonočných sviatkoch, jej podmienky schválili poslanci Lamača na štvrtkovom (29.3.) zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Zámer má riešiť nedostatok parkovacích plôch v mestskej časti, zároveň má zabrániť tomu, aby sa na rozširovanie parkovacích miest uberalo z existujúcej zelene. Vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký poukázal na to, že plocha bola už v minulosti na takýto zámer určená, upozornil i na súčasnú podobu priestoru. "Predmetný pozemok, v súčasnosti plniaci funkciu odstavnej plochy, nespĺňa estetické požiadavky na centrálny priestor v mestskej časti a ani svojou súčasnou kapacitou nie je dostatočným riešením pre potreby parkovacích plôch v lokalite," uviedol.

V schválených podmienkach súťaže bola minimálna cena nájmu za pozemok s maximálnou rozlohou zastavanej plochy 1660 m2 stanovená na 5 eur za m2/ ročne. Nájomca, teda majiteľ parkovacieho domu, zaplatí nájom na obdobie 25 rokov, a to vopred v dvoch splátkach, prvú do 90 dní po začiatku stavby a druhú do štyroch rokov.

Podobne ako samotnú stavbu, aj prevádzku objektu bude platiť jeho majiteľ. Súťažné podmienky stanovujú, že objekt môže mať najviac dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Keďže bude objekt v zastavanom území, stanovenou podmienkou je tiež, aby sa strecha i opláštenie objektu koncipovalo ako ekologické riešenie formou integrovanej zelene. V objekte musí byť tiež nabíjacia stanica pre elektromobily voľne prístupná všetkým, nielen užívateľom, nájomcom parkovacích miest.

Detailné podmienky súťaže, ktorá má byť podľa predloženého materiálu na rokovanie zastupiteľstva vyhlásená v stredu (4.4.), bude možno nájsť na webe mestskej časti. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 31. mája 2018. Ponuky sa budú posudzovať z pohľadu ekonomických kritérií, ale aj architektonicko-technického riešenia, túto časť bude hodnotiť odborná komisia.