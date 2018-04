Počas jarného upratovania Prešov ponúkne veľkoobjemové kontajnery

TASR

Do pristavených kontajnerov môžu vyhadzovať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev, ako je nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu.

Prešov 1. apríla (TASR) – Krátko po Veľkonočných sviatkoch, od stredy 4. apríla, začína v Prešove jarné upratovanie. Technické služby mesta Prešov počas jedného mesiaca pristavia postupne do všetkých lokalít 92 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Tie ostanú na jednom mieste do doby ich naplnenia, maximálne však sedem dní. Ak sa kontajner naplní skôr, môžu občania požiadať o jeho výmenu. Informovala o tom Ingrid Mihaľová z Technických služieb mesta Prešov.

Záujemcovia môžu využiť aj bezplatnú infolinku 0800500012. Do pristavených kontajnerov môžu vyhadzovať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev, ako je nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu. Nesmú tam však vkladať biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre, tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny. Tento odpad je potrebné položiť vedľa kontajnera alebo odviezť do zberných dvorov na Bajkalskú alebo Jesennú ulicu.

Do kontajnerov nepatrí ani nebezpečný odpad (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb) či elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače), rovnako ani textil a knihy. Tento odpad vezmú v zberných dvoroch od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 18.00 h.

Rozvoz veľkoobjemových kontajnerov je časovo rozdelený podľa lokalít do štyroch cyklov. Rozvoz začína lokalitami Šidlovec, Dúbrava, Rúrky, Cemjata a Sídlisko II. Posledný cyklus začne 25. apríla. Harmonogram je zverejnený na webstránke mesta a technických služieb.

„Rozmiestnenie VOK-ov môže verejnosť sledovať aj v grafickom zobrazení prostredníctvom internetu. Všetky cykly sú farebne rozlíšené podľa vymedzených dátumov a aktuálnych lokalít, čo zjednodušuje používateľovi hľadanie a orientáciu v mape. Podľa zobrazenia veľkoobjemového kontajnera v mape tak záujemca vie, kam najbližšie má odniesť objemný odpad,“ informovala Mihaľová.