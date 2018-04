TASR

Dnes o 13:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Suarez s Messim zachránili Barcelonu od prvej ligovej prehry v sezóne

Lionel Messi sa stále nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu, preto nenastúpil v základnej jedenástke.

Hráč Barcelony Lionel Messi. — Foto: TASR/AP

Sevilla 1. apríla (TASR) - Luis Suarez s Lionelom Messim zachránili Barcelonu od prvej prehry v tejto sezóne La Ligy. Líder najvyššej španielskej súťaže ešte v 87. minúte prehrával na pôde Sevilly 0:2, no po góloch hviezdneho útočného dua napokon vydoloval aspoň bod.

Messi sa stále nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu, preto nenastúpil v základnej jedenástke. V druhom polčase za stavu 2:0 pre Sevillu ho však tréner Barcelony Ernesto Valverde poslal na ihrisko a Argentínčan v 89. minúte strelou spoza šestnástky vyrovnal na konečných 2:2.

"Mali sme problémy, pretože Sevilla má veľmi dobrý tím. Zvyčajne nedovolíme súperovi vytvoriť si veľa príležitostí, ale tentokrát sme museli doháňať náskok súpera," povedal Valverde. "Boli lepši ako my, ale druhý polčase sme odohrali s hrdosťou," zhodnotil zápas Suarez. Barcelona vedie tabuľku s dvanásťbodovým náskokom pred Atleticom Madrid, ktoré privíta v nedeľu večer Deportivo La Coruňa.

Real Madrid zvíťazil na ihrisku Las Palmas 3:0 a upevnil si tretie miesto v tabuľke. Na Barcelonu stráca trinásť bodov. Tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane šetril Cristiana Ronalda, Marcela a Toniho Kroosa na utorňajší úvodný štvrťfinálový zápas Ligy majstrov na ihrisku Juventusu Turín. Napriek absencii opôr si Real poradil so zostupom ohrozeným súperom z Kanárskych ostrovov vďaka dvom gólom Garetha Balea a jednom zásahu Karima Benzemu.

"Vždy je náročné vrátiť sa do klubu po reprezentačnej prestávke, ale bola to dobrá príprava na zápas proti Juventusu," poznamenal krídelník Realu Lucas Vazquez. Bale si zapýtal o miesto v základnej jedenástke na duel proti Juventusu. "S jeho výkonom som spokojný. To, či nastúpi proti Juventusu, sa však dozviete až v pondelok," povedal Zidane na adresu waleského reprezentanta. Vyjadril sa aj k tomu, prečo musel ísť Nacho Fernandez z ihriska už v 29. minúte: "Necítil sa dobre. Jeho striedanie bolo preventívnym opatrením." K absencii Isca, strelca hetriku zo zápasu Španielska proti Argentíne (6:1), uviedol: "Isco mal mierne problémy, preto sa rozhodol zostať v Madride. Uvidíme, čo ukážu snímky."