Dnes o 11:56 Veľkonočné jedlá treba správne baliť a skladovať, radia odborníci

Okrem balenia je pre uchovanie výživových hodnôt jedál podľa odborníkov dôležitý aj čas a teplota.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 31. marca (TASR) – Popri vychutnávaní veľkonočných dobrôt treba pamätať aj na správne balenie a skladovanie jedál, ktoré sa nezjedia naraz. Experti z Odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR radia dbať aj na dodržiavanie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti pri nákupe potravín a dodržiavanie čistoty pri narábaní s potravinami.

Plastové nádoby patria v domácnostiach medzi najpoužívanejšie obaly. "Všetky plastové materiály a predmety sa pred použitím testujú na konkrétne podmienky podľa štandardných postupov, takže sú zdravotne bezpečné. Pri testovaní sa pritom zohľadňujú najhoršie podmienky, ktoré môžu v bežnej praxi nastať, konkrétne použitie testovaného materiálu a predmetu aj to, či sa bude používať jednorazovo alebo opakovane. Plastové obaly sa testujú na rôzne typy potravín – kyslé, mlieko a mliečne výrobky, suché i tukové,” vysvetľuje Milada Syčová z Regionálneho úradu ÚVZ v Poprade.

Radí vždy si prečítať písomnú inštrukciu o správnom používaní plastového obalu a rešpektovať odporúčania výrobcu. ”Správnym používaním sa ochránite pred možnou migráciou chemických látok," dodáva Syčová, ktorá radí nespoliehať sa na polystyrénové obaly, určené na jednorazové použitie.

"Riziko migrácie z týchto obalov do potravín je síce nízke, no jedlá v nich radšej nenechávajte dlhšie ako štyri hodiny a ani ich nepoužívajte opakovane. Na čas prihliadajte i pri používaní alobalu. Je určený len na krátkodobý priamy kontakt s potravinami, najviac štyri hodiny, pričom hlavne kyslé a veľmi osolené jedlá by ste doňho nemali vôbec baliť. Typické veľkonočné jedlá - majonézový šalát, salámy, klobásy, ani údené mäso doňho rozhodne nepatria," odporúča odborníčka s tým, že opakovane by sa používať nemali ani nádoby, v ktorých už boli balené potraviny.

Okrem balenia je pre uchovanie výživových hodnôt jedál podľa odborníkov dôležitý aj čas a teplota. Zvyšky mäsa vcelku sa môžu pri teplote 0 až 4 stupne Celzia uchovávať najviac 24 hodín. Nárezy a obložené misy vydržia pri rovnakej teplote 24 hodín, pri skladovaní s teplotou 5 až 8 stupňov C ich treba zjesť najneskôr do 12 hodín.

"Menej času máte na skonzumovanie zeleninových, ovocných, strukovinových alebo rybacích šalátov," hovoria hygienici. Pri 0 až 4 stupňoch C vydržia 12 hodín, pri 5 až 8 stupňoch iba šesť hodín. Čas a teplota sú dôležité i pri krémových zákuskoch a šľahačke. Pri teplote do 4 stupňov C vydržia 24 hodín, pri 5 až 8 stupňoch len 12 hodín. Vajíčka majú trvanlivosť 28 dní od znesenia. Pred použitím by sa nemali umývať, iba utrieť čistou handričkou. Pokrmy s vajíčkami treba dôkladne tepelne spracovať.

Odborníci upozorňujú aj na riadne dodržiavanie hygieny v kuchyni, keďže mikroorganizmy sa prenášajú najmä rukami, utierkami a kuchynskými pomôckami. Vyskytujú sa predovšetkým na doskách na krájanie a aj najmenší kontakt ich môže preniesť do jedla a viesť k ochoreniam spôsobeným konzumáciou kontaminovaných potravín.