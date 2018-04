TASR

Dnes o 11:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ibrahimovič pri debute v MLS dvoma gólmi pomohol otočil mestské derby

Po vážnom zranení kolena, ktoré utrpel minulý rok v apríli, sa Ibrahimovič snaží dostať do bývalej formy.

Zlatan Ibrahimovič, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Los Angeles 1. apríla (TASR) - Premiéra Zlatana Ibrahimoviča v americkej Major League Soccer nemohla mať lepši scenár. Švédsky futbalový útočník zaznamenal dva góly a pomohol svojmu tímu Los Angeles Galaxy otočiť nepriaznivý vývoj historicky prvého zápasu proti novovzniknutému mestskému rivalovi FC Los Angeles z 0:3 na 4:3.

Tridsaťšesťročný "Ibra" rozhodol zápas hlavičkou po centri Ashleyho Cola, čím dostal vypredaný štadión StubHub Center do vytrženia. "Chcel som, aby čo najskôr ukončili zápas. Adrenalínu bolo dosť. Ukázal som im, kto je Zlatan," povedal Ibrahimovič. Jeho prvý gól po príchode z Manchestru United bol veľmi odvážny. V 77. minúte si všimol zle postaveného brankára hostí Tylera Millera a strelou z 35 metrov vyrovnal na 3:3.

Po vážnom zranení kolena, ktoré utrpel minulý rok v apríli, sa Ibrahimovič snaží dostať do bývalej formy. Podľa vlastných slov sa viac sústredil na to, aby dohral zvyšok zápasu, ako na to, aby vyšperkoval svoj dlho očakávaný príchod do Los Angeles. "Cítil som sa, akoby som počas dvadsiatich minút odohral štyridsať zápasov. Povedal som si, že nebudem behať, radšej vystrelím a lopta skončila v sieti. Chcel som si ušetriť sily na ďalších pätnásť minút."

Tréner Galaxy Sigi Schmid bol ohromený Ibrahimovičovym prirodzeným talentom. "Zlatan je jednoducho extratrieda. Niečo také sa nedá naučiť. Nikdy nedokážete nič úžasné, pokiaľ sa o to nepokúsite a Ibrahimovič je dokonalou ukážkou chlapa, ktorý sa rozhodol byť jedinečným. Tento gól pôjde do sveta. Som si istý, že sa stane senzáciou na YouTube, bol jednoducho nádherný," povedal Schmid.

Ibrahimovič doteraz skóroval v premiérovom zápase za každý klub, v ktorom hral a sériu neprerušil ani po svojom prestupe do USA. Na ihrisko vybehol v 71. minúte, keď nahradil strelca prvého gólu Galaxy Sebastiana Lletgeta krátko na to, ako dav začal skandovať "My chceme Zlatana". Prvý kontakt s loptou prišiel v 73. minúte a viedol ku gólovej hlavičke Chrisa Pontiusa, ktorý znížil na 2:3 z pohľadu domácich. "Je to zásluha skvelej tímovej práce, ale myslím, že nakoniec to bol aj tak Zlatanov deň," povedal útočník Galaxy Ola Kamara.