TASR

NHL: Golden Knights sa stal víťazom Pacifickej divízie

Tomáš Tatar v drese Golden Knights nebodoval.

Na snímke hráč Vegas Golden Knights William Karlsson (71) a brankár San Jose Sharks Martin Jones (31). — Foto: TASR/AP

Washington 1. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik si v noci na nedeľu pripísal v NHL gól i asistenciu, čím prispel k domácemu triumfu Arizony Coyotes nad St. Louis Blues 6:0. Asistoval aj Andrej Sekera, ale jeho Edmontom Oilers prehral na ľade Calgary Flames 2:3.

Hráči Pittsburghu Penguins si domácim víťazstvom nad Montrealom Canadiens 5:2 zabezpečili účasť v play off Východnej konferencie. Obhajcovia Stanleyho pohára z uplynulých dvoch ročníkov sa do vyraďovacej časti prebojovali v dvanástej sezóne za sebou, čo je najdlhšia pokračujúca séria v súťaži. Vegas si vo svojej aréne poradilo so San Jose Sharks 3:2, zásluhou čoho potvrdilo prvenstvo v Pacifickej divízii hneď v premiérovej sezóne v NHL. Tomáš Tatar nebodoval v drese Golden Knights.

Boston zvíťazil na vlastnom ľade nad Floridou Panthers 5:1. V zostave Bruins ešte po zranení chýbal kapitán Zdeno Chára, ktorý by sa mal vrátiť už v najbližšom zápase v nedeľu proti Philadelphii Flyers. Detroit Red Wings zdolal Ottawu Senators bez zraneného Mariána Gáboríka 2:0.