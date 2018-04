TASR

Stephensová triumfovala vo finále turnaja WTA v Miami

Dvadsaťpäťročná Stephensová pridala po triumfe na minuloročnom US Open do zbierky ďalší cenný triumf.

Americká tenistka Sloane Stephensová, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Miami 31. marca (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová triumfovala vo finále dvojhry na turnaji WTA v Miami. V sobotňajšom súboji o prestížny titul zdolala ako nasadená trinástka turnajovú šestku Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska v dvoch setoch 7:6 (5) a 6:1.

Dvadsaťpäťročná Stephensová pridala po triumfe na minuloročnom US Open do zbierky ďalší cenný triumf. Od osemfinále zdolala tri bývalé svetové jednotky a získala siedmy titul vo dvojhre na profiokruhu v kariére. Finálová výhra jej zaručila, že budúci týždeň sa dostane do elitnej svetovej desiatky, čím si vylepší kariérne maximum.