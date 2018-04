TIPSPORT LIGA: Zvolen zdolal Duklu Trenčín v úvodnom zápase semifinále

Zvolen 31. marca (TASR) - V úvodnom zápase semifinálovej série Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 zdolal HKM Zvolen doma Duklu Trenčín 5:2 po dokonalom obrate, keď prehrával o dva góly. Ďalší zápas je na programe v nedeľu opäť na zvolenskom ľade o 18.00 h.

Prvú tretinu poznačili značné hokejové suchoty, striel veľa nebolo, len pár ich smerovalo na bránku a zdalo sa, že bezgólový stav potrvá veľmi dlho. Trenčania sa ukázali kompaktne, v obrane úplne bezchybne a domáci známi ofenzívnou hrou len bezradne hľadali cestu k bránke. Od 12. min presilovka hosťom gól nepriniesla, no všetko si odčinili v závere tretiny. Najskôr Radivojevič v 18. min zužitkoval presnú nahrávku od Starostu pred bránku a 12 sekúnd pred klaksónom z uhla od mantinelu prestrelil Holenda brankára MacIntyra druhýkrát. V druhej tretine sa nahromadilo oveľa viac vzruchu hlavne preto, že sa Zvolenčania prebudili a zožali aj gólové ovocie. Pri prvom im v 28. min pomohla presilovka i perfektná nahrávka Špirka, po ktorej mal pred sebou Obdržálek už len prázdnu bránku. O regulárnosti gólu rozhodol videozáznam rovnako, ako pri vyrovnávajúcom v 36. min. Zdalo sa, že Kytnár dopravil puk vo veľkej tlačenici do posunutej bránky, no rozhodcovia gól po dlhšom čase uznali. Zvolenčania s obrovskou chuťou zvierali súpera aj naďalej a Trenčania veľa na výber nemali. Väčšinu času sa len bránili a do útoku sa dostávali len sporadicky. Od 29. min mali domáci výhodu presilovky o dvoch hráčov trvajúcu 97 sekúnd, okrem nej si vypracovali aj množstvo šancí, či už Šišovský, Hraško, Puliš, v 35. min netrafil prázdnu bránku Chovan, gól nestrelil v prečíslení ani Coffman. Skóre zápasu sa úplne otočilo v 42. min, prečíslenie a spoluprácu so Šišovským presne zakončil Špirko a Trenčanom nezostávalo iné, len hru viac otvoriť a pokúsiť sa vyrovnať. Šancu na zvýraznenie vedenia v 47. min nepremenil dravý Chovan, Ulrych onedlho bránku Valenta minul a takýto vývin 'rytierom' vyhovoval. Trenčanov mohla mrzieť príležitosť Holendu v 49. min, vypracovali si ich len veľmi málo, a keď v 55. Kelemen nekompromisne zakončil prečíslenie so Špirkom, na ráznu odpoveď im už nezostali sily. Presne 3:19 min pred klaksónom sa rozhodli pre power play a riziko sa im nevyplatilo, keď Šišovský v 58. min trafil do prázdnej bránky a spečatil zvolenské víťazstvo.

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Vstup do zápasu bol z našej strany veľmi chladný. Niektoré veci sme si po prvej tretine povedali, začali sme v druhej fungovať a v tretej tretine sme to potvrdili aj ďalšími gólmi, víťazstvo bolo naše. Za ten výkon v druhej a tretej tretine sme si ho zaslúžili."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Presvedčili sme sa, že naozaj jedna tretina v takýchto zápasoch je strašne málo, čiže ten ďalší zápas musí byť taký, ako sme odohrali prvú tretinu. Práve toto rozhodlo o zápase, k tomu niet čo povedať, musíme sa vyvarovať tomu, čo sme ukázali v druhej a tretej tretine."

Rastislav Špirko, strelec gólu Zvolena: "Po tej prvej tretine sme si povedali, že musíme trochu zmeniť hru a byť ďaleko viac aktívnejší, agresívnejší. Vôbec sme nestrieľali, len asi trikrát, poriadne sme bránku neohrozili. Do druhej tretiny sme išli oveľa aktívnejšie a prinieslo to ovocie. Nemyslím si, že sme mali nesprávny prístup v úvode, samozrejme, vedeli sme, že Trenčín je iný súper ako Žilina, hrá veľmi organizovane, dobre napáda. To nám robilo najviac problémy, dostať sa cez stredné pásmo a puky dostávať k nim do tretiny. Aj v obrannom pásme bol súper aktívny, museli sme sa s tým vyporiadať, zvyknúť si na to a nakoniec sme radi, že to takto dopadlo. Ako bude v druhom zápase, ťažko povedať, my by sme mali hrať to, čo v druhej a tretej tretine. Možno Trenčín príde s niečím novým a my sa na to musíme dobre pripraviť, no už bez nejakého výpadku, akého sme sa dopustili v úvode."

Branko Radivojevič, autor jedného gólu Trenčína: "Nemôžeme si dovoliť toľko prečíslení, z nich nám strieľal súper góly. Musíme sa zlepšiť, vyspať sa z prehry, prehrali sme bitku, no nie vojnu. V oslabovkách sme vypadli z tempa, súper šťastne vyrovnal, my sme chceli byť trpezliví, no bohužiaľ, v tretej tretine po chybe na modrej sme hneď inkasovali. Zvolen je hrateľné mužstvo, treba sa pripraviť, sústrediť sami na seba, hrať disciplinovane a nenechať sa ovplyvňovať inými vecami."