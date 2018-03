TASR

Dnes o 18:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pribylinský skanzen ponúka návštevníkom tradičný veľkonočný program

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Pribylina 31. marca (TASR) - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline ponúka návštevníkom počas veľkonočných sviatkov tradičný kultúrno-spoločenský program s názvom Sviatky jari. Od 31. marca do 2. apríla medzi 10.00 až 15.00 hod. sú v múzeu pripravené ukážky remeselnej zručnosti ľudových výrobcov, škola zdobenia vajíčok a medovníkov či tvorivé dielne zamerané na prácu so včelím voskom, drevom a pletenie z prútia.

Vedúca Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku Anna Kolkusová pre TASR uviedla, že takýto program pripravujú vo veľkonočnom období a má dlhoročnú tradíciu. Vyzdvihla najmä originálnu výstavu kraslíc, ktorú návštevníci nájdu v priestoroch vozárne. „Spolu s kraslicami vystavujeme aj hrnčeky rôznych tvarov so všakovakými ornamentami,“ doplnila.

Návštevníci skanzenu majú v tomto období možnosť obzrieť si veľkonočný strom a navštíviť školu zdobenia kraslíc či medovníkov. „Máme tu aj ukážku liptovskej kuchyne, kde varíme jarné polievky. Také, ktoré sa varili v ľudovej strave,“ priblížila. Program je pre skanzen ťažiskovým, v minulých rokoch ho navštívilo aj 4000 záujemcov.

Tradičná medovnikárka Ľubica Zaťková z Liptovského Mikuláša tvrdí, že každá žena, ktorá sa venuje pečeniu medovníkov, má svoj vlastný recept. Ona ten svoj objavila kedysi dávno v časopise a používa ho dodnes. „Všetko okrem múčky sa varí do spenenia. Potom sa masa nechá vychladnúť a primieša sa múka. Medovníky sú hneď jedlé, netreba čakať ako pri niektorých iných cestách,“ vysvetlila. Proces zdobenia medovníkov je zdĺhavý a náročný, no medovnikárka tvrdí, že všetko chce svoj čas. „Je to individuálne. Ja som sa naučila zdobiť tiež až postupom času a tréningom,“ dodala. Medovníky sú podľa nej výnimočné hlavne svojou vôňou, chuťou a surovinami, ktoré sa využívajú pri ich výrobe.

Program pribylinského skanzenu ponúka na Veľkonočnú nedeľu (1. 4.) aj vystúpenie Folklórneho súboru Liptov z Ružomberka. Akciu organizuje Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku a Národopisným múzeom v Liptovskom Hrádku.