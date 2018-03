Projekt k 100. výročiu ČSR pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou

TASR

Za posledných 100 rokov náš národ slobodu niekoľkokrát stratil a spolupráca tiež upozorňuje na momenty, ktoré boli pre Česko-Slovensko a jeho obyvateľov bolestivé.

Bratislava 31. marca (TASR) - Distribútor pamätných mincí a medailí Národná Pokladnica s občianskym združením Post Bellum, ktoré dokumentuje príbehy 20. storočia, od marca realizujú spoločný projekt. Chcú tak upozorniť na 100. výročie vzniku ČSR ako začiatok cesty za slobodou. Spojili sa, aby verejnosti pripomenuli, že sloboda a demokracia nebola a nie je samozrejmosťou.

"Aby sme si uvedomili krehkosť demokracie, je nutné pozrieť sa do minulosti a vypočuť si príbehy ľudí, ktorí útlak, totalitu a nenávisť minulých režimov prežili na vlastnej koži. Títo ľudia túžili po tom, aby sme my žili v lepších časoch. S cieľom naplniť túto túžbu vynaložili neskutočnú odvahu a dali do stávky svoje životy. Naša úloha je slobodu strážiť a dokázať našim predkom, že ich snaha a bolesť nebola márna. Predpokladom pre túto neľahkú úlohu je znalosť historických súvislostí a načúvanie príbehov pamätníkov," zdôvodňuje riaditeľ Národnej Pokladnice Luboš Krčil.

Za posledných 100 rokov náš národ slobodu niekoľkokrát stratil a táto spolupráca tiež upozorňuje na momenty, ktoré boli pre Česko-Slovensko a jeho obyvateľov bolestivé. Do projektu sú zapojení pamätníci Rudolf Dobiáš a Otto Šimko, hrdinovia ocenení cenami Pamäti národa, ktorí rozprávajú svoje osobné príbehy. Zámerom zverejnenia ich životných príbehov je upozorniť na to, že sloboda slova, pohybu a demokratického zmýšľania neboli vždy prirodzenou súčasťou života v našej krajine, a tiež výzva pre národ k uctievaniu a prehlbovaniu týchto hodnôt.

Ako hmotnú spomienku na storočnú históriu si možno objednať bezplatnú pamätnú medailu vyrazenú pri tejto príležitosti. Medailu 100. výročie vzniku ČSR ponúka Národná Pokladnica zadarmo, aby si pamiatku na začiatok našej cesty za slobodou mohol pripomenúť skutočne každý. Nesie portréty štátnikov M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, ktorí stáli na začiatku našej cesty za slobodou a vzniku ČSR. Zámerom projektu je však pripomenúť nielen veľkých politikov, ale všetkých hrdinov, ktorí mali v posledných 100 rokoch odvahu postaviť sa na správnu stranu.