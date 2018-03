TASR

Dnes o 15:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Novom Meste na Morave môžete vidieť zbierku vyše 1600 kraslíc

Súčasťou expozície, ktorá ponúka ukážky z troch desaťročí práce ženy využívajúcej na ozdobenie veľkonočných vajíčok 90 rôznych techník, je aj obrie vajce pletené z pedigu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Praha 31. marca (TASR) - Viac ako 1600 kraslíc, prác Drahoslavy Horkej z Pohledca v okolí Žďáru, je až do 8. apríla vystavených v Horáckom múzeu v Novom Meste na Morave.

Súčasťou expozície, ktorá ponúka ukážky z troch desaťročí práce ženy využívajúcej na ozdobenie veľkonočných vajíčok 90 rôznych techník, je aj obrie vajce pletené z pedigu.

Civilným povolaním účtovníčka, ktorá na Zelený štvrtok viedla i workshop na tradičnom Veľkonočnom jarmarku, sa nevenuje iba krasliciam, ale ručným prácam rôzneho charakteru. Podľa jej slov pre internetový server iDNES.cz by ich zoznam zaplnil štyri strany papiera formátu A4.

Zbierku kraslíc by pani Horká chcela zdvojnásobiť, avšak, ako poznamenala so zmyslom pre humor, potom by sa s nimi vošla už zrejme iba na štadión.