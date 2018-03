TASR

Dnes o 15:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľkonočné sviatky môže stráviť s blízkymi 77 odsúdených väzňov

Počas sviatkov budú v rámci pilotnej prevádzky využitia elektronického systému monitoringu osôb v podmienkach väzenských zariadení u 14 odsúdených použité technické prostriedky na kontrolu pobytu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 31. marca (TASR) - Z viac ako 10.000 slovenských väzňov môže približne 77 odsúdených stráviť istý čas počas veľkonočných sviatkov so svojou rodinou, blízkymi. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

"Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu možno odsúdenému udeliť ako najvyššiu formu disciplinárnej odmeny mimoriadne voľno na opustenie ústavu až na päť dní. Mimoriadne voľno na opustenie ústavu nemôže dostať odsúdený umiestnený v ústave s maximálnym stupňom stráženia," objasnil Baláž.

Okrem formy disciplinárnej odmeny možno odsúdenému umiestnenému v otvorenom oddelení ústavu s minimálnym stupňom stráženia povoliť vychádzku mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia najviac na 48 hodín. "Predbežne je počas veľkonočných sviatkov navrhnutých 37 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a 40 vychádzok mimo ústavu, to je spolu navrhnutých 77 odsúdených, ktorí by mali prežiť sviatky so svojimi blízkymi," pokračoval Baláž.

Podľa jeho ďalších slov počas veľkonočných sviatkov budú v rámci pilotnej prevádzky využitia elektronického systému monitoringu osôb v podmienkach väzenských zariadení u 14 odsúdených použité technické prostriedky na kontrolu pobytu a pohybu osoby v prikázaných zónach pomocou náramku a GPS zariadenia.

V súčasnosti sa vo výkone väzby nachádza 1535 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8677 odsúdených.