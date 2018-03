TASR

Dnes o 15:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Orchester Bronislava Dobrotu chystá jarné turné

Kapela, ktorú preslávili hity ako Komáre, Biely strom, Letím na Venušu či S mojím ohňom sa hraj zavíta za svojimi priaznivcami do Nitry, Spišskej Novej Vsi, Popradu, Košíc, Stupavy a ďalších miest.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská rocková skupina Orchester Bronislav Dobrotu pripravuje jarné turné, ktoré odštartuje 25. apríla v Nitre. "Navštívime koncertné miesta, v ktorých sme dlho nehrali a v niektorých mestách budeme vystupovať po prvý raz," povedal pre TASR perkusionista a vokalista kultovej alternatívnej kapely Oliver Ďurčo s tým, že šnúra 15 koncertov bude vo veľkom nasadení a v plnej výbave. "Sedemčlenný orchester vystúpi v 90-minútovom programe a zahrá všetko to, čo za 23-ročnú kariéru poslucháči poznajú a určite sa dozvedia, čo máme nové. To isté bude zaujímať aj hudobníkov O.B.D., čo majú nové naši fanúšikovia," dodal.

Kapela, ktorú preslávili hity ako Komáre, Biely strom, Letím na Venušu či S mojím ohňom sa hraj zavíta za svojimi priaznivcami do Nitry, Trnavy, Spišskej Novej Vsi, Trenčína, Popradu, Košíc, Prešova, Stupavy, Nového mesta nad Váhom a ďalších miest. Turné O.B.D. ukončia v domovskom klube v Bratislave aj s obľúbeným hosťom a priateľom kapely, hercom a občasným spevákom Robom Rothom. "Záver turné predpokladáme v mesiaci jún, ale viete, ako to chodí... Vždy sa niečo nové nabalí a nezastavíme sa do jesene," uzavrel Ďurčo.

Orchester Bronislava Dobrotu vznikol v roku 1993. O rok na to súťažili v Marlboro Rock-In a umiestnili sa na treťom mieste. Hneď po súťaži kapela v PKO podpísala zmluvu s Universal Music Group na tri albumy. V roku 1995 získala dve ceny Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby, ktoré bývajú označované aj ako slovenské Grammy, cenu za najlepšiu pieseň Komáre a cenu za Objav roka. V tom istom roku vydali debutový album 0.B.D. (1995), po ňom O.B.D. zdraví (1996), Chupacabras (1998) a 7 a pol (2006). Krstným otcom ich posledného albumu Stereo (2016) sa stal gitarista a skladateľ Peter "Peci" Uherčík.