TASR

Bývalý viceprezident USA a držiteľ Nobelovej ceny Al Gore má 70 rokov

Washington 31. marca (TASR) - Bývalý americký viceprezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2007 Al Gore sa v sobotu 31. marca dožíva 70 rokov. Patrí medzi najvýznamnejších politikov Demokratickej strany v USA. Viceprezidentom bol v čase, keď bol v úrade hlavy štátu 42. prezident Bill Clinton (1993-2001).

Albert Arnold Gore sa narodil 31. marca 1948 vo Washingtone. Študoval v hlavnom meste USA a na Harvardovej univerzite, v roku 1969 štúdium úspešne dokončil. Potom narukoval do armády a do mája 1971 slúžil vo Vietname ako vojnový reportér.

Po ukončení vojenskej služby pracoval až do roku 1976 ako novinár. V roku 1976 bol zvolený za kongresmana za štát Tennessee za Demokratickú stranu. V roku 1986 sa stal senátorom.

V priebehu svojej politickej kariéry sa angažoval v ekologickej problematike.

V roku 1988 sa uchádzal o funkciu prezidenta USA, ale napokon sa kandidátom demokratov stal Michael Dukakis. Vo voľbách však zvíťazil kandidát Republikánskej strany George Bush starší.

V roku 1989 utrpel syn Ala Gorea úraz, čo bol jeden z dôvodov, prečo v roku 1992 nekandidoval vo voľbách.

Do volebného tímu si ho vybral demokratický kandidát Bill Clinton. Po jeho víťazstve sa Al Gore stal 20. januára 1993 viceprezidentom USA. V tejto funkcii pracoval aj v druhom Clintonovom funkčnom období do roku 2001. Počas výkonu tejto funkcie patrilo k jeho prioritám zníženie výdavkov federálnej vlády a ochrana životného prostredia. Na konci 90. rokov bol významným zástancom Kjótskeho protokolu.

Vo voľbách stanovených na 8. novembra 2000 sa Al Gore opäť uchádzal o prezidentské kreslo. Po mimoriadne dlhom a tesnom volebnom súboji prehral s Georgeom Bushom mladším. Výsledky volieb na Floride sa stali predmetom žiadosti o prepočítanie hlasov a súdneho sporu. Viac ako mesiac po voľbách deväťčlenný senát Najvyššieho súdu USA piatimi hlasmi ku štyrom zamietol Goreovu žiadosť o opätovné prerátanie hlasovacích lístkov. Gore sa rozhodol ustúpiť z volebného súperenia a Bush sa stal prezidentom.

Al Gore je autorom kníh s ekologickou tematikou, ktoré sa stali bestsellermi, napríklad Earth in the Balance (Zem na miske váh, 1992), The Assault on Reason (2007) a Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis (Naša voľba: Plán, ako vyriešiť klimatickú krízu, 2009) a filmu An Inconvenient Truth (Nepohodlná pravda, 2006) o vplyve ľudskej činnosti na klímu Zeme a o pravdepodobných dôsledkoch globálneho otepľovania pre ľudstvo. Film získal viacero prestížnych medzinárodných ocenení a premietal sa aj na Slovensku.

V roku 2007 Al Gore získal spolu s Medzivládnou komisiou OSN pre klimatické zmeny (IPCC) Nobelovu cenu za mier za jeho aktivity v zápase proti globálnemu otepľovaniu. V máji 2010 sa stal držiteľom čestného doktorátu Univerzity v Tennessee.

"Boj proti globálnemu otepľovaniu je jedným z veľkých morálnych hnutí ľudstva, spolu so zrušením otroctva, porážkou apartheidu, s hlasovacím právom pre ženy a právami pre homosexuálov. Boj za zastavenie klimatických zmien je možné vyhrať, pretože zelená revolúcia prinášajúca čistú energiu je väčšia než priemyselná revolúcia a deje sa rýchlejšie ako digitálna revolúcia," povedal Al Gore v Londýne v roku 2017 na odovzdávaní cien Ashden Award venovaných obnoviteľným zdrojom energie.