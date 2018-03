Isner a Zverev sa stretnú vo finále turnaja ATP v Miami

TASR

Isner v semifinále zdolal Juana Martina del Potra z Argentíny, štvrtý nasadený Zverev si poradil so Španielom Pablom Carreňom Bustom.

Nemecký tenista Alexander Zverev. — Foto: TASR/AP

Miami 31. marca (TASR) - Americký tenista John Isner a Nemec Alexander Zverev sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Miami. Isner v semifinále zdolal Juana Martina del Potra z Argentíny 6:1, 7:6 (2), štvrtý nasadený Zverev si poradil so Španielom Pablom Carreňom Bustom 7:6 (4) a 6:2.

Isner ukončil 15-zápasovú víťaznú sériu Del Potra a zahrá si svoje štvrté finále na podujatiach série Masters 1000 v snahe o prvý titul tejto kategórie. "Vedel som, že ťahá dlhú sériu zápasov a to môže byť moja výhoda. A bolo to tak, pôsobil som čerstvejším dojmom a to dnes zohralo dôležitú úlohu," povedal po stretnutí štrnásty nasadený Isner, ktorý sa s istotou stane novou americkou jednotkou. Del Potro prišiel o šancu pripísať si tzv. Sunshine Double, teda získať za sebou trofeje z Indian Wells i z Miami.

Dvadsaťročný Zverev si v dvoch setoch poradil s Carreňom Bustom a tretíkrát v kariére sa prebojoval do finále turnaja Masters 1000, keď vlani pretavil na titul účasti v Ríme i Montreale. "Som spokojný s mojou súčasnou formou. Najmä v druhom sete som sa na dvorci cítil naozaj dobre a už sa teším na finále," povedal pre nemeckú stanicu Sky Zverev, ktorý sa v prípade triumfu v súboji o titul posunie vo svetovom rebríčku z piateho na tretie miesto. Vo vzájomnej bilancii s Isnerom vedie 3:0.