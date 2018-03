TASR

NBA: Houston otočil duel s Phoenixom, James prekonal rekord Jordana

LeBron James zaznamenal 27 bodov, 11 asistencií a deväť doskokov pri výhre Clevelandu nad New Orleans 107:102.

Hráč Cleveland Cavaliers' LeBron James. — Foto: TASR/AP

New York 31. marca (TASR) - Basketbalisti Houstonu potvrdili post najlepšieho tímu NBA tesným víťazstvom 104:103 nad Phoenixom. Domáci v druhom polčase zmazali 21-bodové manko a o ich triumfe rozhodol úspešnou trojkou zároveň so sirénou Gerald Green.

Pre Rockets to bolo 11. víťazstvo za sebou, hoci po istote prvenstva v Západnej konferencii nechali odpočívať trio Chris Paul, Eric Gordon a Nene. Najlepším strelcom domácich bol James Harden s 28 bodmi, 10 asistenciami a ôsmimi doskokmi. "Dlho sme hľadali správny rytmus a súper hral o poznanie tvrdšie ako my. Museli sme sa zlepšíť v defenzíve i streľbe, aby sme to dokázali otočiť," povedal pre zámorské médiá Harden.

LeBron James zaznamenal 27 bodov, 11 asistencií a deväť doskokov pri výhre Clevelandu nad New Orleans 107:102. Prekonal tak rekord legendárneho Michaela Jordana, keď dosiahol už 867. zápas v rade, v ktorom nazbieral dvojciferný počet bodov. "Vždy idem na palubovku pre radosť z hry. A keď k tomu prekonám nejaký rekord, je to skvelé. Nikdy sa ale za to nezabudnem poďakovať mojim spoluhráčom a trénerom a dvom klubom, ktoré mi umožnili to všetko dosiahnuť," uviedol James. "Je to ďalší výnimočný moment nielen pre mňa a moju rodinu, ale aj pre všetky deti, ktoré ma sledujú a pre ktoré som inšpiráciou."