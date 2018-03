TASR

Dnes o 19:41 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mesto Banská Štiavnica dokončí opravu Ulice A. Sládkoviča

Stavebné práce budú ako pominulé roky prebiehať za úplnej uzávierky dopravy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR- Roman Hanc

Banská Štiavnica 30. marca (TASR) - Mesto Banská Štiavnica tento rok dokončí opravu Ulice Andreja Sládkoviča. V uplynulých rokoch sa jej podarilo zrekonštruovať jej prvé dva úseky, v nasledujúcich týždňoch sa obnovy dočká aj zvyšná časť.

Prednostka Mestského úradu Ivana Ondrejmišková informovala, že mesto aj tento rok získalo finančné prostriedky z ministerstva financií. Dotácia vo výške 700.000 eur bude použitá na dokončenie rekonštrukcie spomínanej ulice a na I. etapu rekonštrukcie Ulice Antona Pécha.

"Predmetom riešenia bude rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie Ulice Andreja Sládkoviča od skončenia v roku 2017 pri Frauenbergu až po Piarsku bránu na rozhraní dláždeného a asfaltového krytu vozovky," informuje prednostka na mestskom webe. Rekonštrukcia Ulice Antona Pécha sa bude realizovať od hornej koncovej časti smerom k Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p.

Stavebné práce budú ako pominulé roky prebiehať za úplnej uzávierky dopravy. Trvať by mali od 9. apríla do konca mája na Ulici Andreja Sládkoviča a od 23. apríla do polovice júla na Ulici Antona Pécha. Z dôvodu uzávery cesty budú zmenené aj platné cestovné poriadky prímestských autobusových liniek.