TASR

Dnes o 17:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pekárom pred veľkonočnými sviatkami rastú objednávky o 30 až 40 %

Doba priniesla to, že ľudia čoraz menej pečú doma a radšej si kúpia už hotové koláče.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 30. marca (TASR) – S príchodom veľkonočných sviatkov zaznamenávajú pekári nárast objednávok. Pekárenské stroje fungujú takmer nonstop, obchody a pulty reťazcov je totiž nutné zásobovať prakticky neustále. Počas veľkonočných sviatkov najviac vzrastá dopyt po klasickom sendviči a jemnom pečive.

"Objednávky stúpajú v priemere o 30 až 40 % a čím sme bližšie k Veľkonočnému pondelku, narastajú aj o 100 %," priblížil člen Rady pekárov SR a predseda Únie priemyselných pekárov SR Vladislav Baričák. Podľa jeho slov je najväčší záujem nielen o klasické rožky a chlieb, no zároveň aj o jemné pečivo či klasický sendvič, známy ako veka.

"Doba priniesla to, že ľudia čoraz menej pečú doma a radšej si kúpia už hotové koláče. Avšak to, čo doba nezmenila, sú tradície. Každý rok počas Veľkej noci rekordne rastie záujem o sendvič, z ktorého sa pre šibačov pripravujú tradičné chlebíčky, no zároveň o jemné veľkonočné pečivo, tradičné barančeky a sladké mazance," priblížil Baričák. Každý deň pritom zo skladov vychádzajú autá s tonami čerstvého i trvanlivého veľkonočného pečiva.

Pekári sú v práci aj počas samotných sviatkov, keďže v mnohých prípadoch funguje výroba nepretržite. Doma sú pekári poobede pred Veľkým piatkom a v nedeľu pred Veľkonočným pondelkom. "Obchody sú cez sviatky zatvorené, no pekári idú počas nich napoludnie do práce. Nasledujúci deň sa totiž obchody otvárajú a ľudia si budú chcieť kúpiť čerstvé pečivo, ktoré pre nich napečieme," dodal Baričák.