TASR

Dnes o 17:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Radnicu a Burianovu vežu rozsvietili v Žiline namodro

Žilinské dominanty budú zahalené do modrej farby počas celých veľkonočných sviatkov (do utorka 3. apríla).

Na snímke Hlinkovo námestie v Žiline. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 30. marca (TASR) – Žilinskú radnicu a Burianovu vežu rozsvietilo mesto Žilina namodro pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Žilina sa tak zaradila k mestám a inštitúciám na celom svete, ktoré sa zapojili do medzinárodnej kampane "Light It Up Blue!", aby upozornili na autizmus, ktorý celosvetovo postihuje približne 70 miliónov ľudí. "Verím, že nielen zvýšime povedomie o tejto vývinovej poruche, ale súčasne aj podporíme ľudí trpiacich týmto ochorením," povedal primátor Žiliny Igor Choma.

Žilinské dominanty budú zahalené do modrej farby počas celých veľkonočných sviatkov (do utorka 3. apríla). Okrem nich bude žiariť namodro i veža Budatínskeho hradu. Zámerom celosvetovej kampane je rozbehnúť spoločenskú diskusiu o autizme a poukázať na to, že autisti sú prirodzene medzi nami. "Modrá farba je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a tiež komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém. Ich nedostatky v sociálnej interakcii a predstavivosti ich často posúvajú na okraj záujmu spoločnosti," uviedli podľa Zigovej organizátori kampane.

Medzinárodnú kampaň vedie svetová organizácia pracujúca v prospech autistickej populácie AUTISM SPEAKS. "Druhý apríl je Svetovým dňom informovanosti o autizme a v tento deň sú osvetlené modrým svetlom významné budovy a pamätihodnosti po celom svete, napríklad Empire State Bulding v New York, Opera v Sydney či Niagarské vodopády. Do kampane sa od roku 2013 zapája aj Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región, ku ktorej sa pripája každoročne mesto Žilina a Považské múzeum," dodala hovorkyňa mesta Žilina.