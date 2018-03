TASR

Dnes o 17:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Komárne bude stáť busta Ignáca Semmelweisa

Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí vyhoveli žiadosti Spolku maďarských zdravotníkov na Slovensku, ktorý požiadal o umiestnenie busty na mestskom pozemku.

Komárno — Foto: TASR/Milan Drozd

Komárno 30. marca (TASR) – Pred niekdajším komplexom Zdravcentrum na Ulici Petőfiho v Komárne bude umiestnená busta Ignáca Semmelweisa. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorí vyhoveli žiadosti Spolku maďarských zdravotníkov na Slovensku, ktorý požiadal o umiestnenie busty na mestskom pozemku. S pôvodným zámerom umiestniť sochu na území pamiatkovej zóny mesta, v parku na Námestí M.R. Štefánika, nesúhlasil Krajský pamiatkový úrad. Nový výber padol na priestory pred Zdravcentrom, v budove ktorého by malo v blízkej budúcnosti vzniknúť nové zdravotnícke zariadenie.

Bustu daroval pri príležitosti 200. výročia narodenia Semmelweisa Pamätný výbor I. Semmelweisa – Semmelweis Emlékbizottság, ktorý financuje aj náklady na vyhotovenie busty a podstavca. Mesto Komárno by malo zo svojho rozpočtu zabezpečiť finančné krytie vyhotovenia základov vo výške 600 eur.

Ignác Filip Semmelweis bol maďarský lekár nemeckého pôvodu. Narodil sa v Budapešti v roku 1818, lekársky titul získal v roku 1844 na Viedenskej univerzite. Pracoval v pôrodníctve a zaoberal sa skúmaním príčin epidémií horúčky šestonedieľok v nemocniciach. Nemocnica, v ktorej pracoval, mala dve samostatné pôrodnice. Úmrtnosť rodičiek v prvej bola oveľa vyššia ako v druhej. Jediný rozdiel bol v tom, že v prvej lekári a študenti medicíny často prichádzali do pôrodnice rovno z pitevne, v druhej sa učili pôrodné asistentky, ktoré pitvy nevykonávali. Semmelweis začal presadzovať zásady antisepsy pred každým vyšetrením tehotných žien. Od apríla do konca roka klesla úmrtnosť v nemocnici z 18,27 percenta na 0,19 percenta. Zásady antisepsy sa postupne stali všeobecným nemocničným štandardom. Zavedením umývania rúk do lekárskej praxe zachránil Semmelweis nespočetné množstvo životov.