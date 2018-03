TASR

V play off Zvolena s Trenčínom to bude boj ofenzívy s defenzívou

Zvolenčania si už brúsia zuby.

Na archívnej snímke Rastislav Špirko. — Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zvolen 30. marca (TASR) - V semifinále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 si skríži zbrane zvolenská ofenzíva s trenčianskou defenzívou. Narazí kosa na kameň, určite sa zaiskrí, otupí ostrie, alebo sa prebrúsi. Veľa napovie už úvodný zápas série pod Pustým hradom s odpoveďou, či si Zvolenčania udržali renomé mužstva, ktoré v základnej časti strieľalo góly ako na bežiacom páse, alebo ich Trenčania s najmenej inkasovanými gólmi dokonale obranným valom otrávili.

Tréner Peter Mikula by o tom, čo by malo platiť na Trenčín, vedel rozprávať aj dlhšie. Vypichol len to podstatné, jednu dosť dôležitú výhodu: "Asi spočíva vo väčšej kreativite v útoku. Myslím si, že tak ako sa Trenčín bude spoliehať na brankára, aj my sa na neho spoliehame, lebo Drew MacIntyre chytá naozaj v perfektnej forme, rovnako ako Valent. V konečnom dôsledku môže rozhodnúť aj zvolenské srdce. Po rokoch, keď mužstvo ustúpilo z pozícií, máme dosť výraznú šancu cez Trenčín postúpiť a zahrať si vo finále."

Na každý zápas, ktorý zvolenskí 'rytieri' dosiaľ v sezóne hrali, sa mužstvo podľa trénera pripravovalo tak, aby strelilo viac gólov ako súper. "A toto jednoduché pravidlo platí aj na Trenčín. Štvrťfinále sme zvládli na šesť zápasov a mužstvo je v tempe, presne v takom, aké sa žiada. Len sme to trochu vyšperkovali, doladili, rozobrali každý detail. Na nejaké väčšie nácviky kombinácii už priestor nevznikol."

Mikula sa považuje za trénersky ostrieľaného matadora, občas však aj on dokáže vybuchnúť. Najviac by ho nahnevalo rôzne simulovanie. "Zažil som ho často, videl som ho aj v predchádzajúcom zápase s Trenčínom v základnej časti, no nerád by som zachádzal do podrobností. Očakávam len viac športovej etiky a morálky. Keby chalani na ľade hrali to, čo sa od nich žiada, mali by sme zápasy určite vo svojich rukách. Vo štvrťfinále nám Žilina narobila problémy, no nie preto, že by bola výkonnostne niekde hore, skôr to vyplývalo z psychiky. Aj pre mňa to bolo dosť ťažké, v kariére som sa ako tréner s ňou stretol tretíkrát a dvakrát sme predtým vypadli. Tento rok do tretice sa mi tiež dvíhala žlč a blikala výstraha, že sa môže opäť niečo rovnaké stať. Žilinčania to skrátka na nás vedeli, my sme im sedeli. Teraz je to naopak, mne osobne Trenčín, ale aj Banská Bystrica vyhovujú a tiež sedia. Sú to mužstvá, ktoré produkujú myšlienkový hokej, aký si ja predstavujem a uprednostňujem. Preto sa s nimi dobre hrá a zápasy sú viac-menej vždy veľmi zaujímavé, vyrovnané, o rozdielovom jednom, dvoch góloch. Tak ako máme pred Trenčínom my rešpekt, tak ho bude mať aj súper pred nami."

Veľa sa pred zápasom s Trenčínom narozprávalo o kapitánovi Michalovi Chovanovi, spochybňoval sa jeho zdravotný stav. "Ja neviem, prečo sa rozpráva o Mišovi, viem iba, že zažil nejaký kontakt s hráčom, ale hneď o dva dni bol na ľade, takže je v poriadku," dodal Mikula.

Za jedného z ťažiskových hráčov HKM Zvolen sa považuje najproduktívnejší v štvrťfinále Milan Kytnár. "Veľmi sa tešíme na prvý zápas, máme za sebou mítingy a verím, že sme sa stopercentne na Trenčín pripravili," presvedčivo tvrdí. "Času na oddych sme mali menej, ale na regeneráciu nám to stačilo. Dopriali sme si deň voľna, vyplnili ho zväčša pobytom v rodinách, dali sme sa psychicky i zdravotne dohromady a tréningami sme sa doladili. Po skúsenostiach zo základnej časti vieme, čo na súpera platí. Treba nám len pokračovať v ofenzívnom hokeji, aký sme ukázali aj proti Žiline a dúfam, že nám to bude opäť padať."

Recept na prekonanie trenčianskej obrany je podľa Kytnára jednoduchý. "Musíme sa sústrediť na vlastnú hru, aktívne korčuľovanie, dobrý presing a tlačiť sa do bránky. Takto sme uspeli proti Trenčínu v niektorých zápasoch predtým a takto sme uspeli aj proti Žiline, v tomto musíme pokračovať. V základnej časti sa mužstvám viac darilo na ľade súpera, nie je na to nejaké vysvetlenie, ale my sa vynasnažíme tentoraz naplno využiť výhodu domáceho prostredia."

Rastislav Špirko, ďalší špílmacher mužstva, by mal taktiež vyniknúť pri gólovej potencii. "V celom play off sú základným kameňom mužstva brankári, takže očakávam, že aj v tejto sérii to bude v prvom rade ich súboj. Nedá sa povedať, že to bude výlučne boj ofenzívy proti defenzíve, obidve mužstvá disponujú kvalitnými hráčmi v útoku aj v obrane. Preto si myslím, že sa môže očakávať vyrovnaný a tvrdý boj." Skúsený útočník sa zamyslel aj nad pohyblivým programom play off, v závislosti na dĺžkach jednotlivých sérii. "Keď je niečo dané, malo by sa dodržať a nie neustále niečo meniť. Play off je o tom, že keď niekto vyhrá na štyri zápasy, má viac času na regeneráciu a doliečenie zranení. Nerozumiem tomu, prečo sa tieto veci menia za pochodu, to je však záležitosť druhých, my to berieme už len ako fakt."